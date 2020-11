Elkészült az oktatási reformtervezet, a miniszter meg is mutatta azt az államfőnek

Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter kedden bemutatta Zuzana Čaputová államfőnek az oktatási reformtervezetet. Ezt az elnök asszony úgy értékelte, mint az oktatás „korszerűbbé és színvonalasabbá tételének tisztességes alapját”.

„Úgy tekintek a miniszternek az igazgatással, a digitalizálással, a tantervi reformmal, az óvodai neveléssel, a felsőoktatás reformjával és a tanárok pozíciójával kapcsolatos terveire, mint az oktatás korszerűbbé és színvonalasabbá tételéhez szükséges tisztességes, szolid alapra. Ennek célja a minden gyerekben, tanulóban és hallgatóban rejlő potenciál kibontakoztatása” – fejtette ki az államfő.

Čaputová hozzátette: a reform elindítását segíthetik az újjáépítési alapból nyert jövőbeni források is. Erről a miniszter rövidesen részletes tájékoztatást ad. Az államfő értékelte, hogy a miniszter és a csapata aktív a világjárvány körülményeihez igazított oktatás területén is, továbbá arra is gondot fordít, hogy a legkiszolgáltatottabb csoportok számára is elérhető legyen az oktatás.

TASR