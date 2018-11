Elkezdődött az idei utolsó parlamenti ülés

Az ülés ismét rendkívüli üzemmódban fog zajlani. Az eredeti szabályzat szerint keddtől péntekig, általában reggel kilenctől este hétig, pénteken délután kettőig tartanak az ülések. A grémium azonban megegyezett, hogy este nyolcig fognak ülésezni, a hétfőt is beleértve, az ebédszünet pedig két óra helyett egy óra hosszú lesz. Hétfőn és pénteken emellett nem lehet majd szavazni.

A képviselőknek több, Andrej Kiska államfő által megvétózott törvényről is tárgyalniuk kellene. Ismét el kell fogadniuk a politikai pártokról szóló törvényt, amely rendezi a pártok működését és a párttagok lehetséges számát. Emellett visszakerült a parlamentbe a nonprofit szervezetekről, a közbeszerzésről és az idegenforgalomról szóló törvény is, csakúgy, mint a Polgári Törvénykönyv.

A képviselők visszatérhetnek az antiszemitizmus és a migrációs paktum kérdéséhez is. Az antiszemitizmus definícióját Andrej Danko házelnök (SNS) ötlete alapján fogják megtárgyalni. Az SNS emellett egy olyan határozatot szeretne elfogadtatni, amely lehetővé tenné a parlament számára, hogy felszólítsa a kormányt a migrációs paktum elutasítására. Amennyiben elfogadják a határozatot, Miroslav Lajčák külügyminiszter lemondana. Az SNS ragaszkodik a határozathoz, sőt, azt szeretné, ha Szlovákia nem venne részt a marrákesi konferencián. Lajčák is megtervezett egy határozatot, amely az SNS határozatának egy alternatívája lenne. A külügyminiszter szerint az országnak képviseltetnie kellene magát Marrákesben.

A képviselőkre az állami költségvetés kérdése is vár. A terv szerint Szlovákia már jövőre kiegyensúlyozott költségvetésből gazdálkodhat, ami az eredeti elképzeléshez képest egy évvel hamarabb következik be. Nyitott még a nyugdíjkorhatár-plafon kérdése is, amelyet a Smer-SD 64 évben szeretne meghatározni, és most az ellenzék szavazatára is szükség lesz. A parlamentnek a nagycsoportos óvodások és az alapiskolás gyerekek ingyenes ebédéről is döntést kellene hoznia.

Az ülésen az egészségügyi biztosítókról és a nem orvosi egészségügyi dolgozók fizetéséről is szó lesz, amely jövőre tíz százalékkal emelkedhet.

A parlamentnek döntést kellene hoznia a rendőrfőkapitány-választás megváltozott feltételeiről is. Denisa Saková (Smer-SD) államellenes tevékenységet bejelentőkről szóló törvényjavaslata létrehozna egy új hivatalt, amely megerősítené az ilyen bejelentést tevők védelmét.

A program része két törvény is, amelyek a közhivatalt ellátók munkájának és a közérdeknek a kérdését tárgyalják (az érdekütközésről szóló alkotmánytörvény). A jogi normák rendezik a közhivatalt ellátók vagyonának, ajándékainak és más jellegű vagyongyarapodásuknak a nyilvánosságra hozását, valamint a közhivatalt ellátó személyek körét, akikre a törvény vonatkozni fog. A törvények emellett kimondják, hogy az, aki többször megsérti a törvényt, elveszítheti a mandátumát is. A vagyonbevallás a törvény elfogadása után elektronikus formában is beadható lesz.

