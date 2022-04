Elkezdődött a nemzetközi filmfesztivál, egy ukrán rendező alkotásával indult a program

Oleh Szencov ukrán filmrendező Noszorih (Orrszarvú) című alkotásának bemutatásával csütürtökön este Prágában megnyílt a Febiofest nemzetközi filmfesztivál.

Illusztrációs felvétel (AP Photo)

A május 4-ig tartó szemlén több mint 90 filmet láthatnak az érdeklődők, az utóbbi évek legérdekesebb, legsikeresebb alkotásait a világ számos országából.

Az idei fesztivál nyitóestjén Oleh Szencovot a fesztivál szervezői Krisztián-díjjal tüntették ki, amelyet Jevhen Perebijnis, Ukrajna prágai nagykövete vett át.

"A fesztiválok esetében valószínűleg most történt meg először, hogy valaki azért nem tudja átvenni a díjat, mert harcol" - jelentette ki a diplomata. "Alkotásával arra hívta fel a figyelmet, mi is valójában Oroszország. Sajnos figyelmeztetését senki sem vette komolyan, bár most már úgy tűnik, hogy üzenetét a világ is megértette" - tette hozzá Perebijnis. Megjegyezte: néhány hete személyesen beszélt Szencovval, aki elmondta neki, hogy a harcok miatt nem tud elmenni Prágába.

A Szaharov-díjas rendező öt évet töltött orosz börtönökben a Krím elcsatolása után, mivel "terrorcselekmények" tervezésével és Oroszországban terrorszervezetté nyilvánított ukrán "nacionalista" szervezethez tartozással vádolták meg. A Febiofest is kampányolt szabadon bocsátásáért, amely 2019 szeptemberében történt meg egy fogolycsere keretében.

"A Febiofest mindig igyekezett reagálni az időszerű társadalmi problémákra, és nem lesz ez másképpen az idén sem. Tekintettel Oroszország mindenkit sokkoló agresszív támadására Ukrajna ellen, úgy döntöttünk, hogy egy új szekciót hozunk létre, amely bemutatja az ukrán filmeseket" - mondta korábban újságíróknak Marta Svecová Lampertová, a fesztivál művészeti igazgatója.

Az új szekció első felében az ukrán filmesek fiatal, a hazájuk közelmúltbeli helyzetére reflektáló nemzedékét mutatják be, benne Valentin Vaszjanovics Atlantisz című disztópiáját, a rendező látomását arról, hogy milyen lesz az ukrán társadalom 2025-ben.

Az ukrán szekció filmvetítéseinek belépőjegyeiből befolyó összeget a cseh rendezők az ukrán humanitárius szervezetek, illetve ukrán művészek támogatására fordítják.

A fesztivál nyitóestjén életművéért Karel Roden népszerű cseh filmszínész is Krisztián-díjat kapott, amelyet személyesen vett át.

A Febiofest, amelyet Fero Fenic Prágában élő szlovák filmrendező hívott életre az 1990-es évek elején, az egyik legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvénnyé vált Csehországban.

A prágai seregszemle után a kiválasztott filmeket több cseh városban is levetítik, majd a rendezvény átköltözik Szlovákiába, ahol egy héten át lesznek megtekinthetők az alkotások.

MTI