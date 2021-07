Elkezdődött a tokiói olimpia ünnepélyes megnyitója 

Az Olimpiai Stadionban zárt kapuk mögött sorra kerülő ünnepség az "Érzelmekkel egyesülve" (United by Emotions) címet kapta, és a tervezők célja, hogy a sport szerepét, valamint az olimpiai játékok értékeit emelje ki, miközben - többek között - Japán két meghatározó szimbóluma, a Nap, valamint a Fudzsi-hegy is "megjelenik" a stadion küzdőterén zajló előadásban.

A háromórásra tervezett nyitóünnepségen nagy hangsúlyt kap az esélyegyenlőség is.

Kifejezetten nagy tömeg gyűlt össze az Olimpiai Stadion körül, noha a közvélemény-kutatások szerint a japán lakosság többsége nem támogatja az olimpia megrendezését a koronavírus-járvány miatt, ebből semmit sem lehetett érezni a 68 ezer férőhelyes létesítmény környéken. Több ezer ember gyűlt össze, hogy az út mentén állva integessen az eseményre érkező újságíróknak és vendégeknek, vagy éppen olyan táblákat tartsanak fel angolul, amelyen az állt: "Mindenkit üdvözlünk Tokióban".

Many people sitting down in front of the national stadium wanting to catch a glimpse of the opening ceremony #Tokyo2020 pic.twitter.com/im2pV4RbDv