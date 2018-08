Elkötött egy utasszállítót egy repülőtéri alkalmazott, majd lezuhant vele (videó)

A Horizon Air légitársaság meg nem nevezett 29 éves alkalmazottja - valószínűleg a földi kiszolgáló személyzet egyik tagja - eddig ismeretlen körülmények között beült a repülőtéren egy 76 személyes, Q400 típusú parkoló gépbe, és engedély nélkül felszállt vele.

Azonnal a nyomába eredt két F-15-ös harci gép, követték, majd látták, amint a Q400-as lezuhant a tengerszoros déli részén lévő, ritkán lakott Ketron szigeten. Előtte, vagy szándékosan akrobatikus manővereket hajtott végre a pilóta, vagy a repülőgép-vezetői képességek hiányában nem volt ura a gépnek.

#BREAKING Alaska Airlines says it is aware of an incident involving an unauthorized take-off of a Horizon Air plane from Seattle-Tacoma International Airport. This video was taken by a woman who lives south of the airport. She says this is the plane. (Courtney Jensen Junka) pic.twitter.com/Zh3E4aGfSk