Elment a londoni orosz nagykövet egy interjúra, majd olyan történt, amire még ő sem számított

A beszélgetés egy pontján a kérdező elkezdte felsorolni azokat a háborús bűnöket melyeket az orosz hadsereg követett el Ukrajnában.

„Azonnali kivégzések Bucsában. Harkivban két szemtanú szerint is megvertek, majd lelőttek egy embert, akit egy Oroszországba tartó buszról rángattak le. Kijevben két orosz katona bement egy házba, ahol megerőszakoltak egy 22 éves nőt többször is, szexuális erőszakot követtek el a férjével szemben is, kényszerítették őket, hogy szexuális kapcsolatot létesítsenek a szemük láttára, majd az egyik katona orális szexre kényszerítette a négyéves lányukat is. Ez csak néhány bizonyíték.”

The UK’s Russian Ambassador Andrei Kelin is read a list of alleged war crimes by Russian troops



He tells #Newsnight evidence of such crimes can be found on the internet 'about anything'