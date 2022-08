Elmondott beszéde után összeesett, végül meghalt a szaúdi üzletember

Megrázó videó örökítette meg azt a pillanatot, amikor egy üzletember összeesett és meghalt, miközben beszédet mondott egy egyiptomi konferencián.

Fotó: Twitter

Muhammad Al-Qahtani, egy szaúdi üzletember, aki beszédet mondott egy konferencián hétfőn. Amikor véget ért beszédje, megtapsolták, majd az látszik a videón, ahogyan az üzletember hanyatt esik.

Abdullah Elshrif, egy egyiptomi YouTuber azt írta, hogy Al-Qahtani meghalt, miután a konferencia biztonsági őrei egy másik szobába vitték. Végül a The New Arab nevű portál is megerősítette a hírt.

VIDEÓ: