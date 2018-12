Élő adás közben ürítették ki a CNN irodáit (VIDEÓ)

A szerkesztőségi szobákat élő adás közben kellett kiüríteni. Don Lemon műsorvezető megszakította műsorát, majd kisvártatva Twitteren közölte: "Az én élő műsorom kellős közepén kellett evakuálni. Bombafenyegetés. Előre elkészített műsor megy adásba. A rendőrség nyomoz. Maradjanak velünk".

#BREAKING CNN's New York offices and studios have been evacuated due to a phoned bomb threat, the company says. In the meantime, the network has gone to taped programming.pic.twitter.com/rVNrsShHYU