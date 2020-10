Élő adásban égette magát Matovič, szlovákul sem ment neki sokkal jobban, mint angolul (VIDEÓ)

Igor Matovič kormányfő csütörtökön Brüsszelben járt, hogy részt vegyen az EU csúcstalálkozóján. Nagyot alakított.

A brüsszeli egyeztetések egyik szünetében, amit a politikai vezetők általában különféle nyilatkozatokra használnak ki, a szlovák miniszterelnök is egy kamera elé penderült. "Nem tudom, hogyan kezdjem el" - szólt ki a stábja felé, és most már tudjuk, a miniszterelnökünk nem túlzott. Kissé bele is gabalyodott a mondókájába, ami rendben van, megesik az ilyesmi másokkal is. De nem adta fel könnyen.

Egy környezetvédelmi témával indított, - aminek része volt a magvas gondolat: "ha mi zöldebbek leszünk a fáknál is tíz éven belül" - de a gondolatmenet döcögni kezdett és Matovič úgy érezte, a mondatnak se füle, se farka nem lesz, hát bepróbálkozott egy "újratervezéssel". "Kezdhetem elölről, vagy nem?" - perdült az emberei felé, akik szintén bizonytalankodhattak, így a kormányfő megpróbálta a maga kezébe venni az irányítást, hogy az operatőrrel és csapatával zsírozza le az egészet, és ismét belevághassanak a nyilatkozat felvételébe. Csakhogy a kamera mögött nem egy földi tüsténkedett, hanem egy idegen ajkú illető, aki meg nem értette, pontosan mit is firtat Matovič a "Can I go one time? Next time?" - (kb. Elmehetek egyszer? Legközelebb?) - kérdésekkel.

Aztán ahogy folyt tovább a szerencsétlenkedés, egy kompetensebb arc is megszólalt a szélről, hogy ez egy egyenes adás, élő a műsor. "Élő adás? Jaj, ne!" sóhajtott fel Matovič és homlokon csapta magát, hogy azt - mint tudjuk, élőben - mindenki láthassa.

