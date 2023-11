Élő adásban lelőttek egy DJ-t (VIDEÓ)

Az otthonában lévő stúdióban lőtték le a DJ Johnny Walkerként ismert Juan Jumalont a Fülöp-szigeteken - írja a BBC. A Facebookon is élőzték az adást, így látszik, amint valaki bemegy a stúdióba és lelövi.

Közben a térfigyelő kamera a stúdió bejáratát is vette, így látszik, hogy egy másik férfit is fenyegetnek fegyerrel. A helyi média rendőrségi forrásokra hivatkozva azt írta, a gyanúsított engedélyt kért, hogy bemehessen a stúdióba, hogy "valami fontosat jelentsen be az adásban".

A felesége azonnal kórházba vitte Jumalont, de a hírek szerint az orvosok halottnak nyilvánították. A rendőrség nem tud arról, hogy a férfit korábban fenyegették volna.

