Élő adásban páros lábbal szállt bele az államfő a többszörös exkormányfőbe

Zuzana Čaputová államfő hangján érezni lehetett, nem véletlenül fogadta a Rádió Expres meghívását és vett részt Braňo Závodský beszélgetős műsorában csütörtökön koradélután. Az elnöknek talán már elege van abból, amit az ellenzék "majdnemvezéreként" Robert Fico tesz, és be akart neki olvasni élő adásban. Ezt az igyekezetét siker koronázta.

A két politikus közti összecsapás legújabb fejezete tegnap vett egy újabb lendületet, amikor a Smer irányítója kirohant az államfő ellen, mert szerinte Čaputová ismét meg akarja hiúsítani az ellenzék népszavazási kezdeményezését. Azért ismét, mert Fico meggyőződése, hogy idén nyáron az Alkotmánybíróság éppen az elnök igyekezete miatt meszelte el a Smer és a Hlas népszavazásos ötletét, pedig azt mintegy 600 ezernyien támogatták. Október végén a Smer megint előállt egy népszavazásos ötlettel, amit Čaputová szerdán szakmailag elmarasztalt, mondván, a "Smer -SD népszavazással kapcsolatos kérdéseinek megfogalmazása törvénybe ütköznek".

Több se kellett Ficónak, szerdán egy sajtótájékoztatón azt állította az államfőről, hogy ő a kormánykoalíció szekerét tolja, és azok oldalán van, akik tönkre teszik ezt az országot.

Ezt azonban nem akarta szó nélkül hagyni Čaputová, és valószínűleg gyorsan meghivatatta magát Závodský népszerű műsorába, ahol elmondta, szerinte miért támadja őt az ellenzéki képviselő.

Az államfő úgy véli, azért kap annyi kritikát Ficótól, mert nem hajlandó elnöki kegyelemben részesítenie a korrupció vádja miatt vizsgálat alá vont személyeket.

"Céltáblaként kezelnek" - panaszkodott a Smerről az elnök, de ettől még "nem leszek az, aki kegyelmet osztogat olyan embereknek, akik közel állnak hozzá (azaz Ficóhoz) és akiket az fenyegeti, hogy elítélik őket. Ha azt hiszik, hogy demotiválnak majd, akkor éppen ellenkezőleg" - szögezte le szokatlanul nyersen Čaputová. Úgy véli,

az ellenzéki pártelnök a nyilatkozatait az "ujjából szopja ki" és "badarságokat terjeszt", például amikor azt mondja, hogy ő, államfőként Eduard Hegert bevédi.

"Egyetlen kormányt sem védek, csak az alkotmányt. Ez az én feladatom." - vallja az elnök.

Čaputová úgy gondolja, hogy Fico igazándiból nem is akar népszavazást az előrehozott vállasztásokról. De akkor tulajdonképpen mit óhajt az exkormányfő? Jött is a válasz: "..azt játszani, mintha érdeke fűződne egy referendumhoz" - véli az elnök. Az államfő már szerdán elmondta, Fico újabb népszavazási kezdeményezésével az a baj, hogy az abban szereplő két kérdés egymást feltételezi, azaz egyik a másikból következik, ami jogilag értelmezhetetlen. Ezért is ismételte meg azt a véleményét, hogy ha már valaki népszavazási beadványon dolgozik, akkor konzultálnia kellene alkotmányjogászokkal. Ha szakjogászokkal egyeztetett volna Fico, akkor olyan megoldás születhetett volna, ami illeszkedik az alaptörvényhez. Az államfő szerint ez a jogászi feladat nem olyan nehéz, "ez nem egy atomtudomány, meg élehet találni a módját annak, hogyan lehet kiírni a referendumot".

