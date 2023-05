Élő gála helyett előre felvett műsorban adták át az MTV filmes és tévés díjait a hollywoodi írósztrájk miatt

Élő gála helyett előre felvett részletekből összeállított műsorban adták vasárnap az MTV zenetévé filmes és tévés díjait a hollywoodi írósztrájk miatt.

Fotó: TASR/AP - archív

A korábban meghirdetett élő eseményt, amelyen a rajongók szavazatai alapján díjazzák a legjobb filmes és televíziós produkciókat, szereplőiket és alkotóikat, az utolsó pillanatban fújták le a szervezők a sztrájk miatt.

A díjátadó háziasszonya, Drew Barrymore múlt csütörtökön lépett vissza a felkéréstől a sztrájkolókkal szolidaritást vállalva, pénteken pedig az írócéh bejelentette, hogy sztrájkőrséget állít a díjátadó helyszínére. Ezt követően döntöttek úgy a szervezők, hogy előre felvett anyagokból, videós köszönőbeszédekből és a korábbi gálák emlékezetes pillanataiból állítanak össze egy műsort az élő esemény helyett.

Számos díjazott köszönőbeszédében szolidaritást vállalt a sztrájkoló hollywoodi forgatókönyvírókkal.

A komikus géniusz díjat átvéve Jennifer Coolidge, a Fehér Lótusz sztárja is hangsúlyozta, hogy a hollywoodi színészcéh (SAG) tagjaként testvérei, a hollywoodi írócéh (WGA) sztrájkoló tagjai mellett áll, akik a művészek jogaiért küzdenek. Hozzátette: "szinte minden remek vígjáték a nagyszerű írókkal kezdődik".

Joseph Quinn brit színész, a Stranger Things sztárja szintén elismeréssel szólt az írók munkájáról és sztrájkjáról, amikor átvette az áttörő alakításáért járó díjat.

A legjobb filmnek járó elismerést a Variety.com beszámolója szerint a Sikoly VI. kapta, a legjobb tévésorozat pedig a The Last of Us lett. Utóbbi széria férfi főszereplője, Pedro Pascal a legjobb hős díját is elvitte, továbbá a sorozat párosa, Pascal és Bella Ramsey a legjobb duónak odaítélt díjat is megszerezte.