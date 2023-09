Előbb kirúgták új csapatától, most meg úgy megsérült a DAC volt játékosa, hogy idén már nem játszhat

Várhatóan az év végéig harcképtelenné vált Dominik Kružliak, a DAC korábbi labdarúgója, aki sérülést szenvedett a hétvégi Ružomberok-Košice bajnoki mérkőzésen.

Fotó: Facebook/FC Košice

A 27 éves védő számára közel sem alakul mesésen az idei szezon: nyáron négy év után távozott a DAC-tól, és a görög Volos játékosa lett. Ott viszont a klubvezetőség elégedetlen volt a játékával, és három bajnoki után felbontották a szerződését. Kružliak végül visszatért Szlovákiába, az újonc Košice együtteséhez. Ott a sérült Ján Krivákot kellett helyettesítenie, aki térdszalagszakadás miatt előreláthatólag hat hónapig nem léphet pályára.

Csakhogy Kružliak kassai bemutatkozása sem sikeredett jól. Amellett, hogy csapata vereséget szenvedett Rózsahegyen, a mérkőzés hajrájában ő is megsérült. Elmondása szerint egy párharcot követően szerencsétlenül ért földet, és éles fájdalmat érzett a vállában. Akkor még nem is gondolta, hogy milyen súlyos a helyzet. A kivizsgálásokat követően az orvosok a kulcscsontjánál állapítottak meg sérülést, és elengedhetetlennek tartották a műtétet, így a játékos kedden át is esik a beavatkozáson.

Ha minden jól megy, előreláthatólag 3 hónap múlva térhet vissza a pályára, tehát idén már biztosan nem játszhat.



TASR/para

