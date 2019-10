Előkerült a férfi, aki megtámadott egy nőt és lányát – mégsem a gyereket akarta elrabolni?

Amint arról beszámoltunk, a rendőrség vizsgálni kezdte egy nő állítását, akiknek a gyerekét állítólag ki akarta ragadni a karjai közül egy férfi. Az eset kedden történt Besztercebányán.

A térfigyelő kamerák rögzítették, ahogy a nő és kislánya a bevásárlóközpont felől halad, amikor hirtelen odalépett hozzájuk egy ismeretlen férfi, az egész helyzet pedig úgy nézett ki, mintha el akarná rabolni a gyereket.

„A férfi már a bevásárlóközponttól követett bennünket, én egyáltalán nem is figyeltem rá. A karjaimba vettem a lányom és mentem tovább, a járda szélén viszont megálltam, hogy átjuthassak az út túloldalára. Akkor tűnt fel, hogy a férfi puszikat küld a lányomnak és grimaszol neki” – emlékezett vissza a nő. A férfi ezt követően rájuk támadt.

„Akkor hirtelen azt hittem, hogy el akarja rabolni a gyerekemet. Később tudatosítottam, hogy a lányomat a jobb felemen tartottam, és a retikülöm is ott volt. A rendőröknek is elmondtam, hogy ha a gyerek kocsiban van, akkor lehet, hogy nem is érdekelte volna. Egyszer megrántotta, és lehet, hogy valóban csak pénzt akart” – tette hozzá a nő, aki az esetet jelentette a rendőrségen.

A rendőrség a nyilvánosság segítségével azonosította az elkövetőt. A férfi vallomást tett a rendőrségen: elmondta, hogy nem akarta őket bántani és a gyereket sem akarta elrabolni. A nő végül visszavonta a feljelentést.



