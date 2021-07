Előkészületi foci: Győztek a somorjaiak, remiztek a bősiek

Szerdán újabb felkészülési mérkőzést játszottak a II. labdarúgóliga július 24-én esedékes nyitányára nyitányára készülő somorjaiak.

Fotó: Tibor Őry

Michal Kuruc vezetőedző védencei ezúttal a MOL Akadémia pályáján a III. ligás marcelháziakkal mérték össze tudásukat. A somorjaiak teljesítették az elvárásokat, 2:0-s első félidő után 5:1 arányban fektették két vállra ellenfelüket.

FC STK 1914 Somorja–Marcelháza 5:1 (2:0), a somorjaiak gólszerzői: Owusu 2, Demjanovič, Boateng, Bogdan.

STK: Veszelinov–Pančík, Szalma, Oikonomou, Fujak–Baéz, Štefanka, Demjanovič–Repa, Boateng, Ferleťák.

Cserék: Gyurákovics, Stašík, Bögi, Bogdan, Jančo, Vrábel, Owusu, Petrišák, Čunta.

Ugyancsak hétközi mérkőzésen a IV. ligás bősiek is csatasorba álltak, Johancsik Patrik által irányított kék-fehérek a DAC U19-es alakulatával játszottak edzőmeccset, a párharc 3:3-as döntetlennel fejeződött be. Ezen a találkozón mutatkozott be kék-fehér szerelésben a bősiek új szerzeménye, Ján Holík. A DAC neveltje, s az elmúlt idényben a komáromi KFC sikereiért küzdött.

DAC U19–Bős 3:3, a bősiek gólszerzői: Tóth László 2, Méry.

(ái)