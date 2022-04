Előszoba-berendezés praktikus kiegészítőkkel - Spórolj helyet ötletes fali fogasokkal!

Az előszoba berendezése nem éppen egy leányálom, ez főleg akkor igaz, ha nagyon fontos számunkra, hogy megfelelően használjuk ki a helyiség adta adottságokat. Tükrözze a lakás stílusát, befogadja a számunkra ideális berendezéseket, kiegészítőket, na meg persze ne csak akkora helyet hagyjunk a közlekedésnek, hogy aztán egymás hegyén-hátán kelljen állnunk. A kabátok tárolása általában szintén itt történik, és ez némileg megnehezíti a dolgunkat. Szerencsére most összeszedtük a leghatékonyabb tárolási eszközöket. Mutatjuk is őket!

Fali akasztó - Milyen és mennyi kell otthonunkba?

Vannak helyzetek, amikor nem tudjuk lecsökkenteni a fogasok számát. Sőt! Azt is mondhatjuk, hogy bizonyos időszakokban kifejezetten nagy igény lehet rájuk. Télen és az átmeneti időszakokban például helyet kell biztosítanunk a kabátoknak, sálaknak.

A baráti és családi összejövetelek alatt bizony sokan realizálják, milyen kapacitással is bír a fali fogasuk. Viszont még ebben az esetben is élhetünk egyedi kiegészítő megoldásokkal. Általában azért nincs ennyi fogas a lakásban, mert üresen nem mutatnak valami jól a falon, plusz nem is gondoljuk, hogy ekkora helyet kellene teremtenünk a kabátoknak.

Gondolkodjunk másképpen és tekintsük design elemeknek az akasztókat, s máris sokkal több ötlet jut majd az eszünkbe!

Letisztult és látványos előszobafal - Ez mindenki álma!

Amikor nincs tele kabáttal az előszobafal, akkor bizonyára rajtad is a tátongó üresség érzése lesz úrrá. Végre búcsút mondhatunk a sok-sok funkció nélküli apró akasztónak, ugyanis hidd el, vannak olyan fogasok, amelyek fel is dobják a teret!

Kezdjük mindjárt a listát az Umbra Buddy fali akasztó termékcsaláddal, amely a falon mászó apró emberkék látszatát kelti. Ezt a humoros kis szettet ötféle színben szerezheted be, és egy-egy szett 3 darab figurából áll. 9 darab már elegendő hellyel látja el az előszoba falát.

Szintén jópofa megoldás lehet a kihajtható, színes, metróvonalakat ábrázoló Umbra Subwayre, a 3D-ben kiemelkedő buborékokat formázó Umbra Bubble vagy a városi sziluettre emlékeztető Skyline fali fogas is. Ha ez még nem lenne elég, akkor most a Designmarket egyedi fali fogasai között még több érdekességgel találkozhatsz!

Amikor már nincs több hely a falon - Bónusz akasztók!

A kisebb méretű helyiségek átka, hogy nem tudunk nagyban gondolkodni, s ez bizony a fogasok kiválasztásakor is érvényes.

Az ajtólapra akasztható darabok felhelyezéséhez nem kell semmit megfúrni, egy kampó segítségével már a helyükre is tehetjük őket. De némely termék a bútorajtóra is felfüggeszthető.

Az Umbra Buddy család természetesen itt is bevethető, ha szintén a “mászó emberkék stílust” szeretnénk követni.

Remélem, hogy segíthettem neked a helykihasználás kérdésében, és most már te is tisztában vagy azzal, hogy ilyen körülmények között is lehetsz kreatív!

(PR-cikk)