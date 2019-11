Először érkezik Bécsbe hivatalos látogatásra a fehérorosz elnök

Először tesz hivatalos látogatást Bécsben a fehérorosz elnök: Aljakszandr Lukasenka várhatóan jövő kedden érkezik az osztrák fővárosba. A hírt az osztrák elnöki iroda is megerősítette.

A fehérorosz sajtó szerint Lukasenka azért fogadta el a meghívást, mert Ausztria az Európai Unió tagállamai közül a leglojálisabb Fehéroroszországgal szemben; így méltó színhelye lesz a fehérorosz elnök Európába történő szimbolikus "belépésének".

Lukasenka 2016 óta először tesz hivatalos látogatást egy európai uniós tagállamban azt követően, hogy megszüntették az országával szembeni szankciókat.

A tervek szerint a fehérorosz államfő négyszemközti megbeszélést folytat majd osztrák kollegájával, Alexander Van der Bellennel, valamint a Nemzeti Tanács néppárti elnökével, Wolfgang Sobotkával, de egy gazdasági fórumon is részt vesz majd -- Ausztria ugyanis a második legnagyobb befektetőnek számít Fehéroroszországban. A két ország az EU Keleti Partnerség elnevezésű programjában is együttműködik.

Az osztrák sajtó jelentése szerint a megbeszéléseken az emberi jogok kérdésével is foglalkoznak majd, Fehéroroszországban ugyanis érvényben van a halálbüntetés. Kitérnek a tervek szerint a fehéroroszországi Mali Traszjanec emlékhely megőrzésének fontosságára is. Mali Traszjanyec a náci megszállás idején a legnagyobb megsemmisítő tábor helyszíne volt, több mint kétszázezer zsidó származású embert, köztük tízezer osztrákot gyilkoltak meg ott. Az emlékhely 2018 júniusában tartott avatásán Alexander Van der Bellen osztrák államfő is részt vett, és akkor hívta meg Lukasenkát Ausztriába.

Lukasenka magánemberként járt már Ausztriában; a lelkes síelőnek tartott politikus Sebastian Kurz akkor kancellártól egy bécsi manufaktúra által kézzel készített sílécet kapott ajándékba.



MTI