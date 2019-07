Először indított rakétát a világűrbe egy kínai magáncég

A pekingi székhelyű Interstellar Glory Space Technology nevű startup cég - amely iSpace néven is ismert - 20 méter magas Hyperbola-1 rakétája csütörtökön startolt a Góbi-sivatagban lévő Csiucsüan űrközpontból és két műholdat állított Föld körüli pályára - közölte a Hszinhua állami hírügynökség.

A LandSpace és a OneSpace nevű kínai vállalkozások már korábban próbálkoztak hasonlóval, sikertelenül. A kínai állami média a csütörtöki startot "mérföldkőnek" nevezte a kínai magán űripar számára.

Kínában tucatnyi magáncég próbálkozik azzal, hogy megvesse lábát az űriparágban. Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) szerint 2018-ban csak ezek a vállalkozások mintegy 30 rakétakilövést hajtottak végre.

Az űrprogramot azonban az állam elsősorban a katonaság ellenőrzése alá akarja vonni, a kormánynak ambiciózus tervei vannak az űrben. A Holdhoz való újabb utazások mellett Mars-missziót is terveznek, amelynek keretében marsjárót is útnak indítanának a vörös bolygóra. Emellett saját űrállomás építését is tervezik.

Az amerikai magáncégek egyelőre a kínaiak előtt járnak. Elon Musk 2002-ben alapított SpaceX nevű cége rakétáival már számos műholdat küldött fel Föld körüli pályára és szállítmányokat vitt a Nemzetközi Űrállomásra (ISS). Jeff Bezos, az Amazon vezetője Blue Origin nevű cégével is ambiciózus űrutazási terveken dolgozik.

MTI