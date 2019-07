Először láthatók Linda McCartney hatvanas évekbeli fotói és naplói egy brit kiállításon

A hétvégén megnyílt Linda McCartney retrospektív című tárlat kurátora Paul McCartney, és a házaspár két lánya, Mary és Stella McCartney volt. A kiállításra a hatvanas évekbeli képeken kívül az 56 évesen, 1998-ban mellrák következtében elhunyt fotós későbbi munkáiból is válogattak.

A glasgow-i Kelvingrove Művészeti Galéria és Múzeumban 2020. január 12-ig tekinthető meg a tárlat.

A McCartney házaspár annak idején Glasgow közelében vásárolt egy kis birtokot, ahová a család el tudott vonulni a nyilvánosság elől. Paul McCartney 1977-ben ott írta a Mull of Kintyre című szerelmes dalát, amely Nagy-Britanniában minden idők egyik legnagyobb példányban eladott kislemeze lett.

A retrospektív anyagban Linda McCartney 60-as években vezetett naplói is szerepelnek, ezeket szintén először mutatják be a közönségnek. A feljegyzések nemcsak a korabeli zenei szcénába engednek betekintést, hanem Linda McCartney fotós pályafutásának kezdeteire is rávilágítanak. A kiállításon fényképezőgépeit, fotós felszerelését és fotózással kapcsolatos archív anyagait is megtekinthetik a látogatók.

Paul McCartney elmondta, hogy családjával együtt nagyon örül a glasgow-i kiállításnak, amely Linda munkája előtt tiszteleg. Hozzátette: néhai felesége is szeretné ezt a tárlatot, különösen azért, mert Glasgow olyan hely volt, amelyet szeretett. "Skóciához sok kedves emlékünk kötődött, szabad és boldog idők. Jó erre rátalálni a Kelvingrove kiállításán" - jelentette ki.

Linda McCartney a hatvanas évek közepén vált profi fotóssá. Mások mellett Jimi Hendrixről, a Rolling Stonesról és a Beatlesről készített képeket. Haláláig fotózott. Képeit egyebek mellett a New York-i Nemzetközi Fotóművészeti Központban, valamint a londoni Victoria és Albert Múzeumban és a Nemzeti Portrégalériában állították ki.

MTI