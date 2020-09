Először lesz női elnök-vezérigazgatója a Wall Street egyik nagy bankjának

Jane Fraser személyében először neveztek ki női elnök-vezérigazgatót a Wall Street egyik nagy bankja, a Citigroup élére.

Fotó: AP

A The Wall Street Journal című amerikai lap szerint a Citigroup "történelmet csinált" Jane Fraser kinevezésével. A lap megjegyezte: a Citibank már jó ideje készítette fel a vezető szerepre Frasert, aki korábban Latin-Amerikában irányította a bank tevékenységét, majd a Citi fogyasztói üzletágának elnöke lett.

A skót születésű, 53 éves Jane Fraser az eddigi vezető, Mike Corbat utódja lesz. A 60 éves Corbat megbízatása februárban jár le.

Mike Corbat hangsúlyozta: "Jane az első női elnök-vezérigazgató lesz, ez mindannyiunkat büszkeséggel tölt el, s ez igazi áttörés a mi szakmánkban".

Az amerikai lapok Jane Fraser felkészültségét, stratégiai gondolkodását, vezetői képességeit dicsérik.

A The Wall Street Journal megjegyezte azt is, hogy hasonló változások előjelei tapasztalhatók a Wall Street más nagybankjainál is. A JP Morgan Chase például tavaly jelezte, hogy Marianne Lake és Jennifer Piepszak személyében legalább két női jelölt neve merült fel a jelenlegi elnök-vezérigazgató, Jamie Dimon utódjaként.

MTI