Először rövidülhet, majd teljesen eltörölhetik a nyugdíjasok számára kijelölt vásárlási idősávot

Ehhez azonban az kell, hogy továbbra is javuljon a járványhelyzet.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Amennyiben továbbra is javul a járványhelyzet, a szakértők szerint szóba kerülhet a nyugdíjasok számára kijelölt vásárlási idősáv lerövidítése, majd a teljes eltörlése. Erről Daša Račková, a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) szóvivője tájékoztatott pénteken. Egyúttal azonban felhívják a figyelmet a megnövekedett mobilitás veszélyére, amit az intézkedések enyhítése eredményez.

A nyugdíjasok számára kijelölt vásárlási idősáv jelenleg hétköznaponként délelőtt 9 és 11 óra között érvényes az élelmiszerüzletekben és a drogériákban.

Ján Mikas tiszti főorvos kiemelte, mivel a legveszélyeztetettebb csoportról van szó, fontos, hogy az intézkedések enyhítését követően is megmaradjon a nyugdíjasok és súlyos egészségkárosultak számára kijelölt vásárlási idősáv. Arra kérte az érintetteket, hogy használják ki ezt az idősávot a bevásárlásra. „Ez az ő egészségük védelmének érdekében van” – emelte ki.

A szakértők egyúttal arra is felhívják a figyelmet, hogy a javuló járványhelyzet és az intézkedések enyhítése nem azt jelenti, hogy a vírus eltűnt. „Arra kérjük az embereket, hogy az üzletekben és a szolgáltatásokban érvényes intézkedéseket tartsák be, illetve az üzemeltetők is ügyeljenek ezek betartatására, ezáltal csökkentjük a fertőzés terjedésének veszélyét” – hangsúlyozta Mikas.



(TASR)