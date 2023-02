Először szépségversenyt szervezett, majd a lányokat prostitúcióra buzdította

Egy 69 éves férfi 2015 óta futatott nőket, akiket többnyire általa szervezett szépségversenyekről szerzett, ezt pedig azután is folytatta, hogy a rendőrség már nyomozást folytatott ellene.

Illusztrációs felvétel (Pixabay)

R. Lajos 2015 óta rendszeresen szerzett nőket az ügyfeleinek. Azt is megoldotta, ha valaki szexuális igényeivel fordult hozzá – ilyenkor hölgyismerősei körében megkereste számukra a megfelelő partnert, majd leegyeztette köztük a szexuális szolgáltatás részleteit is: a találkozás helyét, idejét és a tarifa díját is. Ezért cserébe a lányoktól elkérte keresetük egy részét, vagy a beszervezett és kiközvetített lányoktól saját maga részére ingyenes szexuális szolgáltatás nyújtását kérte, akik kérésének többségében eleget is tettek.

A nyomozók kiderítették azt is, hogy a férfi többször is az általa szervezett szépésgversenyekről szerzett lányokat. Olyan is volt köztük, aki még be sem töltötte a 18. életévét.

Ez még nem minden! A férfi az egyik kiskorú lányról félmeztelen és erotikus képeket csinált, illetve az egyik szexuális aktusról videófelvételt készített. A rendőrök ezt mind megtalálták a telefonjában.

A férfivel szemben már évek ótaa folytatnak nyomozást. 2021 novemberében üzletszerű kerítés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt már ki is hallgatták gyanúsítottként. Ettől függetlenül ő tovább folytatta illegális kerítő tevékenységét.

A férfit 2023. február 22-én reggel budapesti lakcímén elfogták. 5-től 15 évig terjedő börtönbüntetésre számíthat.

(444.hu)