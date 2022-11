Első intézkedései között kétesen kinevezett nagymegyeri cégvezetőket is visszahív Soóky Marián

Miután letette az esküt a nagymegyeri képviselőtestület hétfőn kora este, több intézkedést is jóváhagytak, amellyel azonnal beavatkoznak a városvezetés eddigi kritikus pontjaiba.

Soóky Marián (balról) - Fotók: Cséfalvay Á. András - További felvételekért kattints!

"Kötelességem, hogy megszüntessem a törvénytelen állapotot a városi vállalatoknál, ezért visszahívom a nem testületi határozattal kinevezett ügyvezetőket. A törvénytelenség nem tolerálható, sem az, aki asszisztál hozzá"

- vezette fel az intézkedéseket már a székfoglaló beszédében. Két városi cégről esett szó, az egyik a sokat emlegetett Termál Kft., a másik pedig a lakáskezelő MPBH Kft.

Utóbbi cég esetében még Holényi Gergő négyéves ciklusának elején fogalmazódtak meg súlyosabb kritikák. A céget a 2018-as hatalomváltás után ideiglenesen Gulyás Éva vezette, legalábbis részben, mert 2019 áprilisáig még a helyén maradt az előző időszak ellentmondásos ügyvezetője, Dobis Ildikó is. Gulyás Éva ténykedése végül egész hosszúra sikeredett, és ez annak is volt az eredménye, hogy Holényi nem volt hajlandó kinevezni a képviselő-testület által jóváhagyott jelöltet, Varga Arankát. Később pedig saját hatáskörben, a cég közgyűléseként nevezte ki Bognár Imrét, aki 2020 áprilisától, több mint két és fél éve tölti be ezt a posztot anélkül, hogy a képviselő-testület határozott volna róla. Idén januárban ezt a döntését első fokon érvénytelenítette a bíróság, Bognár viszont azóta is ott van.

Lukáš Machala

A nagyobb feszültséget viszont nem az ő ténykedése váltotta ki, hanem a termálfürdőt üzemeltető Termál Kft. élére hasonló módszerrel kinevezett Lukáš Machala. Noha éppen ez a városi cég volt az, amelynek a testület által jóváhagyott ügyvezetőjét, Križan Tibort egyedüliként sokáig Holényi is támogatta.

2020. novemberében viszont Milan Orešanskýt ültette mellé saját hatáskörben került a képviselő-testület által megválasztott Križan Tibor mellé. Egy héttel később a cég felügyelő bizottságának tagjai beadványt intéztek a bírósághoz, melyben a döntés érvénytelenítését kérték. Orešanský három héttel a kinevezése után már vissza is lépett, mire 2021 januárjában Holényi az említett Lukáš Machalát nevezte ki a helyére, ezt a döntést viszont a felügyelő tanács szintén megtámadta a bíróságon.

2021 októberében a járásbíróság érvénytelenítette az Orešanský kinevezéséről szóló döntést, és ugyan ennek gyakorlati haszna már nem mutatkozott, mivel az illető visszalépett, Holényi kiállt a korábbi döntése mellett. Nem kellett viszont sokáig várni arra sem, hogy Machala kinevezését érvénytelenítsék első fokon. Ez két héttel azután történt meg, szintén idén januárban, hogy megszületett a döntés az MPBH vezetőjéről.

Nagy volt a turbulencia a harmadik városi cégnél, a műszaki szolgáltatásokat ellátó TSM-nél is az elmúlt években. 2018-ban ideiglenesen Nyilfa Péter került a cég élére ügyvezetőként, majd amikor testület jóváhagyta Paxián Károly jelöltségét, Holényi csak egy ideig blokkolta a cselekményt, de végül őt kinevezte a cég élére. Szűk egy évvel később (2020 tavaszán) viszont már le is váltotta őt, arra hivatkozva, hogy a cég veszteségeket termel. A TSM élére visszakerült Nyilfa Péter, akinek a kinevezését 2020 novemberében első fokon szintén érvénytelenítette a bíróság. A valóban rossz anyagi helyzetbe került céget végül a testület kihúzta a csávából egy támogatással, de ennek feltétele volt, hogy Holényi visszahelyezi az ügyvezetői funkcióba Paxián Károlyt.

A három ügyvezetői cég közül tehát csupán az egyiket, az imént említett TSM-et vezeti olyan személy, akit a képviselő-testület jóváhagyott. Paxián Károly esetében az újonnan felállt önkormányzat nem is változtatott korábbi döntésén, a másik két ügyvezető, Lukáš Machala és Bognár Imre visszahívására vonatkozó határozatot azonban egy tartózkodással (Sobek Darina) jóváhagyták.

Ez viszont még nem minden. A képviselők ugyanis az elmúlt hetekben lefolytattak néhány meghallgatást, és javaslatot tettek a Termál Kft. és az MPBH Kft. új ügyvezetőjének személyére is.

Előbbi esetében Šušík Rolandot választották, aki képviselőjelöltként a választásokon is indult, de néhány szavazattal lemaradt a bejutásról. A lakáskezelő cégnél Uhrovič Péter lett a befutó. Míg azonban Šušík Rolandot egy tartózkodás mellett (Sobek Darina) mindenki megválasztotta, Uhrovič ellen már hárman is szavaztak (Lapos Ildikó, Csémi István, Balázs Péter).

Noha a képviselő-testület a határozatokat jóváhagyta, a cégek élén történő ügyvezetőváltás aktusa a polgármester feladata. Néveri Sándor képviselő ennek kapcsán arra kérte Soóky Mariánt, hogy mielőtt ez megtörténik, kérjen a visszahívandó ügyvezetőktől egy elszámolást, mivel utána erre már nem lesz lehetőség. Soóky Marián végül elmondta, hogy kedden aláírja a határozatokat, majd kézbesítik azokat. "Elindítjuk a cégbírósági bejegyzést is, hogy lehetőség szerint még az idén megtörténjen a csere" - szögezte le.

Győry Károly, az idegenforgalmi szövetség vezetője is örvend a változásnak

Az alakuló ülésen a képviselők döntöttek arról, hogy ismét felállítják a városi tanácsot, melyben az alpolgármester mellett Csémi István, Pongrácz Kálmán és Varga Albin kapnak helyet.

Ugyancsak megszavazták a képviselőtestület további tanácsadó szerveinek, a szakbizottságoknak a felállítását. Ezek közül a közérdekvédelmi és összeférhetetlenségi bizottság elnökének Vörös Zsuzsannát, a pénzügyi bizottság elnökének Varga Albint, a városfejlesztési, építésügyi és környezetvédelmi bizottság élére Csémi Istvánt, a szociális és egészségügyi bizottság élére Estergajoš Máriát, a kulturális és iskolaügyi bizottság elnökének Pongrácz Kálmánt, a sport és ifjúsági, valamint az idegenforgalmi bizottságok élére Balázs Pétert, a prevenciós és biztonsági bizottságok elnökének Hodosi Tibort, műemlékvédelmi bizottság, illetve a várostörténeti bizottság élére Lapos Ildikót választották meg. Nagy Károly lett az Izsap városrésszel foglalkozó bizottság elnöke.

Döntöttek arról is, hogy a város Pro Urbe-díját in memoriam az idén elhunyt Vrezgó Erzsébet gyermekorvosnő, továbbá az idén 25 éves Megyer Táncegyüttes kapják meg.

(SzT)