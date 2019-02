Elsőként a Haas mutatta be idei Forma-1-es autóját (FOTÓ)

Az egyesült államokbeli csapat autója az elmúlt három évben fekete-szürke-piros festést viselt, ám most a névadó szponzorral kötött megállapodás értelmében megújult a dizájn.

A csütörtökön bemutatott autón jól láthatóak a szabályváltoztatások miatt módosított aerodinamikai elemek, így többek között egyszerűbb kialakítású lett az első szárny és szélesebbé vált a hátsó légterelő.

WAIT...NO...MORE!



We're proud to present the #RichEnergy #HaasF1 VF-19 livery unveil. All change in the looks department for the new #F1 season!



