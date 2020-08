Elsüllyedt egy óceánjáró a bejrúti robbanás után

A legénységnek a fedélzeten tartózkodó két tagja meghalt, heten megsérültek - közölte a tulajdonos, Mari Abu Mehri libanoni üzletember a NNA libanoni állami hírügynökség szerdai jelentése szerint.

Az 1989-ben épített, 121 méter hosszú, 7,4 ezer tonnás vízkiszorítású hajó bahamai zászló alatt hajózott, és a robbanás idején a bejrúti kikötőben horgonyzott. A robbanás során súlyosan megsérült a hajótest, és víz ömlött a hajó belsejébe. A mentési kísérletek nem jártak sikerrel, és a hajó elsüllyedt.

The Orient Queen cruise ship sank after the explosion in Beirut Port yesterday.#Beirut #Lebanon #Lübnan #MiddleEast #Beyrouth #beyrut pic.twitter.com/lJnDVcNoUG