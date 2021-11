Elszabadult a pokol! 80 maszkos tolvaj fosztott ki egy kaliforniai áruházat! (Videó)

A hatóságok összehangolt akcióról beszéltek. A tájékoztatás szerint a tolvajok szombaton este beözönlöttek a Nordstrom áruházba és mindent magukkal vittek, amit csak elbírtak, majd elhajtottak az épület előtt hagyott járműveikkel.

#Breaking About 25 cars just blocked the street and rushed into the Walnut Creek Nordstrom making off with goods before getting in cars snd speeding away. At least two people arrested at gunpoint. pic.twitter.com/AG3R94M9L3