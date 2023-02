Elszállították a partról a rejtélyes fémgömböt, hogy ne féljenek a lakosok, de még mindig nem tudni róla semmit

Mint ismert, múlt héten az Egyesült Államok fölött három olyan valamit is lelőttek amerikai vadászgépek, amikről senki az ég világon nem tudja azóta se megmondani, hogy mik lehettek, és miért voltak ott. A héten pedig Japánban, Hamamacu városánál mosott partra a tenger egy rejtélyes, rozsdás, szférikus izét, amit látva a hatóságok is csak vakargatják a fejüket.

A rejtélyes fémgömbnek nagyjából másfél méter az átmérője, üreges, és a kiérkező tűzszerészek szerint nem bomba. Semmi egyebet viszont nem tudni róla, azóta sem, hogy elszállították a partról. Erre azért volt szükség, hogy véget vessenek a spekulációknak és a lakosság félelmeinek.

