Eltakarják tetoválásaikat a magyar ultrák a német-magyar összecsapáson

Szerda este lép pályára Münchenben a magyar labdarúgó-válogatott a émetek ellen - írja a 444.

-illusztráció- (Fotó: MTI)

A magyaroknak a továbbjutás a tét, de ehhez le kell győzniük a német labdarúgó-válogatottat. A meccsen jelen lesznek a magyar törzsszurkolók is többezres létszámban.

Mielőtt útnak indultak volna, az ultrák szervezete, a Carphatian Brigade Facebook bejegyzésben írta le a tudnivalókat, mint például, hogy milyen oltással rendelkezőket engednek be az Allianz Arénába, s hogy Münchenben hol és mikor találkoznak a szurkolók. A Carphatian Brigade emellett még egy fontos dologra figyelmezetett:

"Aki úgy érzi, hogy a tetoválása nem kompatibilis a helyi törvényekkel, gondoskodjon annak eltakarásáról, különben több száz eurós büntetésre számíthat."

Azt nem tudni, milyen törvényekre céloztak, csupán az, hogy "a német törvények alapján mondvacsinált okokból is könnyedén elvihetik az embert, és komoly pénzbüntetéseket is kaphat, aki nem tartja be a szabályaikat."

A szervezet vezetői nagy valószínűséggel az önkényuralmi (náci) jelképekre céloztak.

A 2016-os foci Eb-n nagy botrányt kavartak a magyar ultrák náci tetoválásaik, s a karlendítések miatt.

A meccs előtt a nemzetközi sajtó tele volt azzal, hogy München polgármestere azt szerette volna elérni, hogy tiltakozásul a magyar homofób törvény ellen szivárványszínekben pompázzon a stadion. Erre azonban nem bólintott rá az UEFA. A Carpathian Brigade szerint ez csupán hisztériakeltés:

Az elmúlt napok német média általi hisztériakeltéseit bármily nehéz is, de próbáljuk meg higgadtan, fegyelmezetten, magyar ésszel kezelni, és semmiképp ne üljünk fel semmilyen esetleges provokációnak!