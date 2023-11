Eltemették idősebb Bödört, jelen volt a smeres elit, Ficóval az élen

Végső búcsút vettek a héten 74 éves korában elhunyt Miroslav Bödör nyitrai oligarchától. A Bödör családhoz közel állt a Smer vezetése, amely pedig részt is vett a temetésen.

Forrás: Nový Čas

Miroslav Bödör fiát, Norbert Bödört gyanúsítják azzal, hogy Tibor Gašpar volt országos rendőrkapitánnyal együtt vezette a rendőrségen belül kialakult bűnszervezetet. Miroslav Bödör volt a tulajdonosa a Bonul vállalatnak, amely rengeteg megrendelést kapott a Fico-kormányok ideje alatt az államtól, miután viszont 2020-ban kormányváltás történt, a Nemzetbiztonsági Hivatal megvonta a biztonsági átvilágításukat. Idén eladta a céget egy cseh vállalatnak, amely pedig megváltoztatta a nevét.

Az oligarcha jó kapcsolatban volt a Smer politikusaival, ezt bizonyítják a csiffári vadászházban készült felvételek is, amelyen az akkor még vizsgálati fogságban csücsülő Norbert Bödörről és Tibor Gašparról, de Maroš Žilinka főügyészről is társalogtak.

Miroslav Bödör keddi temetésén részt vett Robert Fico kormányfő fiatal barátnőjével, Katarína Szalayovával, továbbá Tibor Gašpar, aki egyébként rokoni viszonyban is áll a családdal. A Smer korábi miniszterei közül jelen volt Ľubomír Jahnátek és Ján Richter.

Az idősebb Bödör egyébként idén nyáron jelen volt Marek Para ügyvéd esküvőjén. Ő az, aki a Smerhez közel álló személyeket védi a bíróságon.

Ifjabb Bödör, Norbert megtörtnek tűnt a temetésen. Őt nemcsak a rendőrségi bűnszervezetet feltáró, Očistec fedőnevű ügyben gyanúsítják, de további hírhedt ügyekben is, mint például az agrártámogatások manipulációját feltáró Dobytkár-ügyben, vagy épp a Valčeky-ügy, amely pedig egy áfacsalási ügy kapcsán kirajzolódó politikai korrupciós ügyet takar, melynek érintettje Peter Žiga, korábbi smeres miniszter rokona, Štefan Žiga.

Miroslav Bödör évtizedek óta ismeri Ľubomír Jahnáteket, akir korábban földművelésügyi és gazdasági miniszter is volt a Smer kormányai alatt. Épp az ő miniszteri ténykedése alatt került a Bonul speciális státuszba, melynek köszönhetően az ország legnagyobb őrző-védő cégévé váltak.

A cég által rendezett eseményeken rendszeresen megjelent Robert Fico is, amit ő a világ legtermészetesebb dolgának tartott.

(Čas.sk)