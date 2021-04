Eltiltották a román partjelzőt, aki aláírást kért a Borussia Dortmund csatárától, Erling Haalandtól (videó)

A román partjelző, Octavian Sovre a lefújást követően az öltözőfolyosón megkérte a német klub norvég csatárát, hogy írjon alá neki egy sárgalapot, és - bár a helyzet egyáltalán nem volt szokványos - a 20 éves játékos eleget is tett a kérésnek.

The linesman is the biggest Erling Haaland fanboy around pic.twitter.com/a1lm1YQlEr