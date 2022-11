Eltolódhat az iskolások nyári szünete? Az oktatásügyi miniszter komolyan eljátszott a gondolattal

Ján Horecký oktatásügyi miniszter reformot vezetne be a nyári szünet időpontjában, amely szerint az már június közepén elkezdődhetne, a diákok pedig szeptember helyett már augusztus közepén visszatérnének az iskolapadokba – írja a Čas.sk.

Szlovákiában évtizedek óta érvényben van a rendszer, amely szerint a nyári szünet július elején kezdődik és augusztus végén ér véget. Horecký viszont az elmúlt években tapasztalt időjárási körülmények miatt elgondolkodott a változtatáson.

„Fontolgatom, hogy ne toljuk-e el a szünet kezdetét. Már júniusban nagyon meleg napok vannak, és a légkondicionáló nélküli osztálytermekben gyakran elviselhetetlen a hőség. Másrészről, augusztus közepén már hűlik az idő, így nem indokolt, hogy abban az időben is tartson a szünet, amikor könnyedén elviseljük az iskolában való tartózkodást”

– nyilatkozta Horecký a TV Markíza Na telo című műsorában.

Az oktatásügyi minisztérium a Nový Časszal közölte, hogy az említett ötlettel egyelőre csak szóban foglalkoznak.

Pavol Ondek, az oktatási szakszervezet elnöke szerint már egy ideje pedzegették a témát, de még nem volt olyan oktatásügyi miniszter, aki elszánta volna magát rá, hogy valóban foglalkozzon is vele. Ugyanakkor hozzáteszi, hogy mindezt széleskörű párbeszédnek kell megelőznie, amibe be kell vonni a pedagógusokat és a szülőket is.

Horecký elképzelésében az augusztus közepi kezdés jelentheti a problémát, Pavol Faško klimatológus szerint ugyanis nem lehet abban bízni, hogy akkor már hidegebb az idő, sőt gyakran az utolsó nyári hónap melegebb, mint a június. A szakértő szerint az időjárás szempontjából az lenne a legideálisabb, ha a gyerekek korábban végeznének az iskolában, de később is kezdenének. Ezzel kapcsolatban Kréta szigetét hozta fel példaként: ott csak októberben kezdenek iskolába járni a gyerekek, de aztán egész évben szombatonként is beülnek az iskolapadokba. Faško szerint nem általánosítható, hogy a nyár minden évben korábban ér majd véget.



