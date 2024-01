Eltört az orra és az arccsontja a sofőrnek, akinek a szélvédőjét jég törte be Ollétejednél

Amint arról beszámoltunk, csütörtökön röviddel déli 12 óra előtt egy tehergépkocsiról lezúduló jég zúzta be egy személyautó szélvédőjét Ollétejed (Dunaszerdahely városrésze) határában. A sofőr több hétig gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Fotók: Rendőrség (Facebook) - további képekért kattints!

A rendőrség közlése szerint egy Peugeot Boxer Nyékvárkony felől érkezett, amikor a jármű tetején felvált a jég és közvetlenül a szemből érkező Hyundai szélvédőjére zuhant. Az üveg azonnal betört, a nagyobb jégdarabok pedig a 30 éves sofőr arcába csapódtak.

Az eset során a férfinek eltört az orra és az arccsontja, valamint több felszíni sérülés keletkezett az arcán. A helyszíni elsősegélynyújtást követően kórházba szállították. Felépülése előreláthatólag 3 hetet vesz majd igénybe.

A járművön keletkezett kárt 500 euróban határozták meg. A sofőrök szervezetében nem állapítottak meg alkoholt.

A rendőrség figyelmezteti úgy a teherautók, mint a személykocsik sofőrjeit, hogy tartsák be az előírásokat, és mielőtt útnak indulnának, távolítsák el a járművükről a jég- és hódarabokat. Amennyiben ennek elmulasztása károk keletkezéséhez vezet, a vétkes sofőrt 50-től 650 euróig terjedő összegre bírságolhatják. Ha viszont az eset során személyi sérülés is történik, akkor a történteket gondatlanságból elkövetett bűncselekményként is kvalifikálhatják.

A sofőr ilyen esetben is köteles a helyszínen maradni. Amennyiben ezt nem teszi meg, akár 1000, súlyosabb esetben 1300 euróig terjedő összegre bírságolhatják, illetve akár 5 évre is bevonhatják a jogosítványát.



