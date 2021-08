Eltűnt magyar férfit keresnek a Grand Canyon Nemzeti Parkban

A nyilvánosság segítségét kérik az amerikai hatóságok a Grand Canyon Nemzeti Parkban eltűnt magyar férfi megtalálásához.

Illusztrációs felvétel (AP Photo)

A 45 éves férfi eltűnését családja jelentette július 29-én a Las Vegas-i rendőrségnek.

A férfi a The Mirage nevű szállodában lakott Las Vegasban, és onnan autóval ment kirándulni az arizonai Grand Canyonhoz. Miután családja jelentette eltűnését, augusztus 9-én megtalálták autóját a Déli-perem egyik látogatóközpontjánál, benne személyes holmijával. A szárazföldön és a levegőből is keresték a környéken, de a kutatás nem hozott eredményt, ezért kérték most a nyilvánosság segítségét.

A hatóságok úgy sejtik, hogy a férfi július 19-én érkezett a kanyon Déli-peremére. Úgy vélik, egyedül utazott.

MTI