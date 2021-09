Eltüntette az új művéhez kölcsönzött bankjegyeket egy művész

Eltüntette a műalkotás elkészítéséhez kölcsönbe kapott pénzt egy dán művész és Take the Money and Run (Fogd a pénzt és fuss!) címmel üres vásznakat küldött el a megbízó aalborgi modern művészeti múzeumnak.

Jens Haaning 534 ezer dán koronányi összeget (71 798,43 euró) kapott az intézménytől korona- és euróbankjegyekben arra, hogy a múzeum Work it Out című kiállítására készítse el két korábbi művének reprodukcióját. Ezek a dániai és az ausztriai éves átlagfizetést voltak hivatott megjeleníteni a vászonra erősített bankjegyek formájában.

Két nappal a munkakörülmények és a pénz témájával foglalkozó tárlat megnyitása előtt azonban a művész elektronikus levélben bejelentette, hogy nem teljesíti a megrendelést. Majd megérkeztek az üres vásznak is az intézménybe - mondta Lasse Andersson múzeumigazgató. Hozzátette, humorral fogadták a "műveket", hiszen tulajdonképpen "tükrözik azt, hogyan értékeljük a munkát".

A Take the Money and Run című vásznakat végül kiállították.

"Az a művészet, hogy elvettem a pénzt"

- mondta Haaning a héten a dán P1 rádióban.

Azt nem árulta el, hol vannak a bankjegyek.

A provokatőrként ismert művész elmondása szerint az alkotás jelenlegi anyagi helyzetét tükrözi. "Mindenkit arra bátorítok, aki hasonlóan siralmas körülmények között dolgozik, hogy tegyen ugyanígy" - mondta.

A múzeum szerint Haaning megsértette a szerződésnek a pénz felhasználására vonatkozó részét. Bár az igazgató egyelőre jót nevetett az ügyön, jelezte: ez csak a kiállítás végéig lesz így.

"Ha a pénz nem kerül vissza a megegyezésnek megfelelően január 16-án, megtesszük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy Haaninggal betartassuk a szerződést"

- mondta Andersson.

Haaning tagadja, hogy bűntényt követett volna el, és ragaszkodik ahhoz, hogy ő műalkotást készített azzal, hogy eltette a pénzt.

"Ez nem lopás, ez szerződésszegés és a szerződésszegés a mű része"

- mondta.

"Ez kinyilatkoztatása annak, hogy kötelesek vagyunk megkérdőjelezni olyan struktúrákat, amelyeknek mi is részei vagyunk, ha ezek teljességgel ésszerűtlenek"

- fejtette ki sajtóközleményében Haaning.

