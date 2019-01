Elutasította a londoni alsóház a brexites megállapodást, bármi megtörténhet

BREAKING: PM’s Brexit deal rejected by the Commons - 432 to 202



Biggest government defeat in modern times.

— Nick Eardley (@nickeardleybbc) January 15, 2019

202-en szavaztak a brexites megállapodás tervezete mellett, 432-en ellene. A BBC tudósítója szerint ez a modern parlamentarizmus legnagyobb kormányzati veresége, hiszen 118 kormánypárti honatya fordított hátat a kabinet előterjesztésének.

118 Conservative MPs voted against the deal. Biggest Conservative rebellion of modern times. https://t.co/re8oY6CQp0 — Mark Wallace (@wallaceme) January 15, 2019

Jeremy Corbyn, az ellenzéki Munkáspárt vezetője rögtön meg is ragadta az alkalmat, és kijelentette, bizalmatlansági indítványt nyújt be Theresa May kormányfő ellen. Ezt a javaslatot már holnap napirendre tűzik.

Jean-Claude Juncker, Az Európai Bizottság vezetője sajnálatának adott hangott és felszólította a brit kormányt, hogy mihamarabb tisztázza a további szándékát.

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) January 15, 2019

Az uniós tagállamok kormányfői közül elsőként az osztrák Sebastian Kurz reagált a kialakult helyzetre, aki bár sajnálja a voksolás eredményét, de kizárta, hogy újratárgyalják az Egyesült Királyság európai uniós tagsága megszűnésének feltételrendszerét tartalmazó megállapodást, miután azt a brit törvényhozás alsóháza elutasította a kedd esti szavazáson.

Ich bedauere den Ausgang der #Brexit-Abstimmung. Der Ball liegt nun nach der Abstimmung im britischen Unterhaus in #London. Es wird jedenfalls keine Nachverhandlungen zum Austrittsabkommen geben. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) January 15, 2019

"Mindenesetre nem lehet szó újratárgyalásról" - jelentette ki osztrák kancellár az APA osztrák hírügynökségnek nyilatkozva. A labda most London térfelén van - tette hozzá Kurz, aki reményét fejezte ki, hogy Nagy-Britannia világosabbá fogja tenni, milyen viszonyt szeretne az EU-val a jövőben. "Nagy-Britanniának tudnia kell, hogy mi a cél" - hangsúlyozta Kurz. Leszögezte: "Az EU továbbra is segítő kezét nyújtja, hogy elejét vegyék egy kemény Brexitnek, s hogy biztosítsanak egy lehetőleg szoros jövőbeli kapcsolatot az EU és az Egyesült Királyság között". Kurz ugyanakkor hozzátette: Ausztria felkészült egy kemény Brexit eshetőségére is, ha úgy hozná a sors.

BBC/para/MTI