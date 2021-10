„Elütjük a zebrán, akár zokni nélkül is” – Lipšic likvidálásáról beszélt a két ügyvéd a hétvégi házban készült videóban

Folyamatosan jelennek meg részletek abból a videóból, amit a rendőrség egy rejtett kamerával készített Miroslav Bödör hétvégi házában, ahol a vállalkozón kívül Robert Fico, Robert Kaliňák, Pavol Gašpar és Marek Para találkozgatott.

Daniel Lipšic (Fotó: TASR)

A felvétel tanúsága szerint a díszes társaság annyira megorrolt Daniel Lipšic speciális ügyészre, hogy a két ügyvéd, Marek Para és Pavol Gašpar, az egykori országos rendőrfőkapitány, Tibor Gašpar fia a likvidációjáról beszélt. Gašpar egyébként a vizsgálati fogságban lévő oligarcha, Nobert Bödör ügyvédje.

„Ha elítélik őket, akkor én elb...szom Lipšicet. Garantálom neked, hogy leb...szom a fejét”

– mondta Gašpar a felvételen.

„Nem ítélik el. A Tisztítótűz (Očistec) egy teljesen szétb...szott ügy, nem is kerül bíróság elé. És az Állattenyésztő (Dobytkár), meglátod, nehogy visszadobja a Legfelsőbb Bíróság úgy, hogy a vádlottak nem mennek el a bíróságra”

– válaszolta neki Para, aki a felvétel további részében Lipšic likvidálását is megemlítette:

„Csak, ha elütjük a zebrán, akár zokni nélkül is.”

A hétvégi házban készült felvételen Robert Fico is beszélt Lipšicről, akit halálos ellenségének nevezte, mivel az a szabadságukra és biztonságukra tört. A Para, Bödör, Gašpar hármas között elhangzottak olyannyira komolynak tűnnek, hogy akár a rendőrség is vizsgálhatná, illetve a Szlovák Ügyvédi Kamara (SAK) és annak fegyelmi bizottsága is foglalkozhat velük. Utóbbi súlyos szakmai és etikai kihágások esetén akár licenszüktől is megfoszthatja az ügyvédeket.

(DenníkN)