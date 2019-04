Elveszettnek hitt, hang nélküli Beatles-kliprészlet került elő (VIDEÓ)

A 11 másodperces felvételt egy család készítette 8 milliméteres kamerával a Beatles egy televíziós élő fellépésének színhelyén. A filmszalagon az együttes a Paperback Writert énekli, de a felvételhez nincs hang.

A filmszalag egy mexikói gyűjtőhöz került, aki a közelmúltban kapcsolatba lépett a birminghami székhelyű Kaleidoscope szervezettel, amely elveszett tévéfelvételek felkutatására specializálódott.

"A Beatles-rajongók számára ez olyan, mint a Szent Grál. 1966-ban nem rögzítették az adást, úgyhogy azt gondolták, erről a Top of the Pops műsorról nem maradt fenn felvétel"

- mesélte a relikvia értékéről Cris Perry, a Kaleidoscope munkatársa.

A BBC News beszámolója szerint az előkerült kliprészletet április 20-án bemutatják a londoni filmintézetben (BFI), ahol a Kaleidoscope által a közelmúltban felkutatott 240 elveszettnek hitt zenei felvételt vetítenek le. A klipek között lesz egy 1972-es felvétel, amelyen Elton John a Rocket Mant énekli a Top of the Pops műsorban, a T. Rex együttes Metal Guru című számának felvétele és egy Slade-fellépés is 1975-ből.

(MTI)