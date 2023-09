Elvették a felújított kultúrház szüzességét Hodosban

A Hajlik a rózsafa magyar nótaest volt az első rendezvény, melyet Hodosban (Dunaszerdahelyi járás) a belülről felújított kultúrházban tartottak szombaton este.

„Ahhoz, hogy a vallás jól működjön, nagyon fontos egy kőépítmény is hozzá. Hogy egy focicsapat jól működjön, ahhoz is kell az infrastruktúra, a kultúrához pedig – amelyből a nemzeti hagyományok megőrzése indul – két dologra van szükség. Azokra, akik művelik, belőlük Hodosban nincs hiány, és egy helyre, ahol művelik”

– emlékeztetett Balódi László polgármester a felújított helyi művelődési központ átadásán, majd kiemelte, hogy Nagy Noémi szervezésében a magyar nótaest veheti el a felújított kultúrház szüzességét.

A szalagot Gocoň Péterrel, a belső felújítási munkálatokat kivitelező Inportante vállalat vezetőjével, Tóth Erikával, a cég megbízott képviselőjével, valamint Vangel Ferenccel, az fény- és hangtechnikát beszállító Andrea Shop vezetőjével vágták át, majd Balódi még megjegyezte, bízott benne, hogy a pályázat során elegendő széket sikerült biztosítaniuk, de mivel az épület megtelt, így ennek ellenkezője bizonyosodott be. Leszögezte viszont, hogy ez még mindig jobb, mintha alig lenne vendég és üresen állnának a megvásárolt székek.

Balódi László a felújítással kapcsolatban érdeklődésünkre kifejtette, hogy arra a kulturális minisztériumnál idén tavasszal kiírt pályázaton nyertek mintegy 80 ezer eurót, amihez Hodos község további 15 ezret tett hozzá.

„Ez a pályázat még a Covid-korszakra reagált, azoknak a helyszíneknek felújítására lehetett pályázni, ahol annak idején a teszteléseket végezték, a falukban pedig ez rendszerint a kultúrházat jelentette” – fogalmazott.

A felújítás magába foglalta a talaj csempézését, a kultúrház nagyterme ajtajának cseréjét, nyílászárók cseréjét, mintegy 200 szék megvásárlását, a színpadi hang- és fénytechnika modernizálását, valamint a színpad melletti rész építészeti átalakítását.

Hodosban ugyanakkor az elmúlt időszakban nem a kultúrház felújítása volt az egyetlen nagyobb beruházás. Épp egy hónapja annak, hogy átadták a felújított községházát, ami építészetileg egy egységet alkot a kultúrházzal. Annak összköltsége 350 ezer euró volt, aminek ötödét, 70 ezer eurót biztosított saját költségvetéséből a helyi önkormányzat, míg a fennmaradó részt a környezetvédelmi minisztérium pályázatán nyerték el.

Balódi László a Csallóközi Városok és Falvak Társulásának elnökeként ismét figyelmeztetett arra, hogy az önkormányzatok rendkívül nehéz helyzetben vannak, és pályázatok nélkül gyakorlatilag lehetetlenné is válik számukra, hogy fejlődjenek. Némely település még a pályázaton való részvételt is csak nehezen vagy egyáltalán nem engedheti meg magának – mivel maga a pályázatírás, a közbeszerzés levezénylése, illetve adott esetben a pályázaton elnyert pénzhez az önrész biztosítása is súlyos anyagiakkal jár.

Emlékeztetett viszont arra is, hogy a jelenlegi káoszban egy győztes pályázat sem jelenti automatikusan, hogy a község hozzájut a megítélt vagy megpályázott összegekhez. Figyelmeztetett arra, hogy Hodos például másfél éve nyert pénz a szociális gondozókra, de abból máig egy centet nem látott, noha a község három szociális gondozó fizetését is biztosítja, és hasonló a helyzet a háború elől menekülő ukrán polgárok elszállásolására megítélt 21 ezer euróval. Mostohán bánik az állam a településnek visszajáró jövedelemadó-részaránnyal is, melynek a harmadát-negyedét-ötödét kapták meg az elmúlt hónapokban, noha a falu menetét ebből az összegből kellene biztosítaniuk.

