Elvitte Dunaszerdahelyről gálaműsorát a Csallóközi Táncegyüttes, a Csaplárt ez meglepte

A komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központban tartja meg idei gálaműsorát a Csallóközi Táncegyüttes, ami azért meglepő, mert a közel hetven éve megalakult együttes ma a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek VMK kiemelt kulturális csoportja. Az elmúlt hónapok történéseinek fényében viszont már nem annyira váratlan.

Október első felében írtunk róla, hogy a Csallóköziben táncoló gyermekek szülei és az együttesben táncoló felnőttek egy petíciót indítottak, melyben a Csaplár VMK igazgatónőjének, Takács Tímeának a Csallóközi vezetésével szemben mutatott állítólagos "méltánytalan viselkedésével" kapcsolatos felháborodásuknak adtak hangot, valamint támogatásukról biztosították a két vezetőt, Oláh Attilát és Fecske Renátát.

Oláh Attila akkori megkeresésünkkor csupán annyit mondott, amióta Takács Tímea a VMK igazgatónője, megromlott köztük a viszony. A részletekbe nem kívánt belemenni, tekintettel arra, hogy akkor már összehívták a városi képviselő-testület kulturális bizottságának ülését, melyen mindkét felet tervezték meghallgatni. Annyit viszont elmondott, hogy a 70 éves együttes akár meg is szűnhet, ha a város vezetése úgy dönt, nem lojális velük szemben. Minderről megkérdeztük Takács Tímeát is, aki viszont ugyancsak nem kívánt nyilatkozni a bizottsági ülés előtt.

Az október közepén megvalósult ülést követően egy bizottsági közlemény született, melyet aláírt a két alpolgármester, továbbá Takács Tímea és Oláh Attila is. Ebben többek között úgy fogalmaztak, hogy "a bizottság arra jutott, a kialakult helyzet nem tűnik gordiuszi csomónak, megoldhatatlan problémának, és nem szabad, hogy a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központnak, illetve a vezetőjének a tevékenységét és megítélését negatívan befolyásolja, vagy akár a Csallóközi Néptáncegyüttesnek a sajtóban előrevetített megszűnését jelentse".

"A két fél között kialakult problémák forrása a bizottság meglátása szerint ugyanis belső munkaügyi, technikai, illetve kommunikációs problémák miatt áll fenn, amelyet mindkét fél bevonásával, a kommunikáció megfelelő javításával orvosolni lehet és kell is. Az érintett feleket bevonva ezért abban állapodtak meg, hogy a jövőben erősíteni fogják a kommunikációt, illetve a város támogatja és segíteni fogja a felek által felvetett témák és problémák mielőbbi, gyors és hatékony megoldását" - írták.

A nyugalmi állapot azonban nem tartott sokáig, egész pontosan másfél hónapig se. November 4-én ugyan még megtartották a Csallóközi gyermekcsoportjának gálaműsorát Szërdehelyi sétatéren címmel, e hét hétfőn viszont egy eseményt hoztak létre a Facebookon a Csallóközi Gálának, melyet 2014 óta kétévente tart meg a táncegyüttes, és amelyen minden alkalommal vendégül látnak más táncegyüttest vagy táncegyütteseket. Idén például épp a Komárom Táncegyüttest, a Komárom Gyermek Néptáncegyüttest, a Kapuvár Néptáncegyüttest és

Dr. Barsi Ernő AMI Kis-Platán csoportját. Csakhogy az eseményből az is kiderült, hogy azt nem "hazai pályán", Dunaszerdahelyen, hanem Komáromban rendezik meg, és nyilván sokakban felmerült, hogy itt valami megint vagy még mindig nincs rendben.

Szerdán a Csaplár VMK reagált is erre, egy újabb közleményben. Ebben kiemelték, hogy a város legnagyobb kulturális intézményeként büszkék a kulturális csoportjaik sikereire, és azoknak térítésmentesen próbalehetőséget, termet, technikát biztosítanak, hogy egy próbasorozat végén nagyszerű produkcióval örvendeztethessék meg a közönséget.

"Éppen ezért meglepődve vettük tudomásul, hogy a Csallóközi táncegyüttes, mely a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ egyik kiemelten fontos kulturális csoportja, a próbafolyamat végén a gálaprogram bemutatásakor nem a helyi közönséget részesíti előnyben, hanem más városban tartja meg a premiert" - szögezik le.

Hozzátették, hogy erre előzetes egyeztetés nélkül kerül sor, "az igazgatónő megkerülésével", miközben az intézményt egy "e-mailben elküldött, egymondatos közléssel állították kész tények elé". Emlékeztettek, hogy az eseményről már hónapokkal ezelőtt megegyeztek és azt a VMK felületein meg is hirdették Dunaszerdahelyre, most viszont mindezt törölni kellett. "Az adventi időszakban gazdag programkínálattal kedveskedünk a dunaszerdahelyieknek, hiszen 13 program várja a kultúrakedvelő közönséget. Sajnos a Csallóközivel megegyezett, már hagyományossá vált gálaprogram időpontja – december 9-e – egyelőre üresen marad" - jegyzik meg azzal, hogy erre a dátumra egy színházi előadás is szeretett volna időpontot kapni, ám a VMK számára elsőbbséget élveznek saját csoportjai.

Ez ügyben ismét megkerestük Oláh Attilát, aki viszont a jövő hét elejére ígért részletesebb tájékoztatást, miután beszélt az ügyben a dunaszerdahelyi polgármesterrel.

A néptáncegyüttes 1954-ben alakult Pozsonypüspökin, székhelyét később Somorjára, majd Dunaszerdahelyre helyezte át. A csoport vezetői korábban Strieženec Horváth Rudolf, Quiittner János, Dudek Ferenc és Brandl Ferenc voltak, mígnem 10 évvel ezelőtt Oláh Attila vette át. Oláh Attila akkoriban az Ifjú Szivek Táncszínház táncosa volt, a Csallóközi vezetésére pedig Ibolya Ildikó, a művelődési központ korábbi igazgatónője kért fel. 2014-ben, az akkor 60 éves együttes Dunaszerdahelyen Pro Urbe-díjban részesült. Akkoriban még csak felnőtt táncosaik voltak, mára azonban a létszámuk különböző korosztályokban, gyakorlatilag az óvodásoktól és kisiskolásoktól kezdődően mintegy 180 főre nőtt.

Négy évvel ezelőtt, amikor a városi képviselő-testület a VMK új vezetőjéről döntött, egy ideig patthelyzet alakult ki . A pályázati bizottság Takács Tímea pályázatát néhány ponttal magasabbra értékelték Ibolya Ildikóénál, az általuk javasolt győztes mellett azonban a független képviselők mellett nem állt ki a teljes MKP-frakció sem a testületen belül. Öten is (Dohorák Sándor, Földes Károly, Puha György, Garay László, Hodosy Szabolcs) tartózkodtak, amikor a kinevezéséről szóló határozatról szavaztak.

Miután az ülést követően néhány napon belül lejárt Ibolya Ildikó megbízatási ideje, a kulturális szakbizottság javaslata alapján a polgármester átmenetileg Iván Pétert, a Kortárs Magyar Galéria igazgatóját bízta meg a VMK vezetésével is. A városi testület két hónappal később tért vissza ehhez a kérdéshez, akkor pedig már az MKP teljes frakciója kiállt Takács Tímea kinevezése mellett.

