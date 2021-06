Emberéleteket követelt a Dél-Morvaországon végigsöprő vihar, Szlovákia 11 mentőcsapatot küldött a katasztrófa sújtotta településekre

Jégesővel kísért tornádó pusztított csütörtök este Dél-Morvaországban, legalább 150 ember megsérült és hatalmas anyagi károk keletkeztek - jelentette a ČT24 közszolgálati cseh hírtelevízió.

Fotók: Twitter, Facebook - a fotóra kattintva képgaléria nyílik

Hedvika Kropáčková, a dél-morvaországi mentőszolgálat szóvivőjének elmondása szerint a mentők átkutatják a megrongált házakat, de pontosabb számokat valószínűleg csak a reggeli órákban tudnak mondani. A ČT24 értesülései szerint a halottak száma egyelőre tíz alatt van, a TV Noviny információja pénteki információja szerint eddig három ember halálát erősítették meg a hatóságok.

A térségben rendkívül ritka, nagy erősségű szélvihar a legnagyobb károkat Hodonín és Břeclav városok környékén okozta.

A régióban mozgósították a mentőket, a tűzoltókat és a hadsereg speciális egységeit, amelyek azonnal megkezdték a mentési munkálatokat. Jan Hamáček belügyminiszter csütörtökön késő este bejelentette, hogy válságstáb alakul a munkálatok irányítására. Több kormánytag, köztük a belügyminiszter Hamáček és Alena Schillerová kormányfőhelyettes is helyszínre indultak. Andrej Babiš kormányfő Brüsszelben tartózkodik, ő a Twitteren közölte, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt még nem tudott visszaindulni Csehországba.

Szlovákia és Ausztria azonnal segítséget ajánlott fel a cseh kormánynak. A tornádó sújtotta településekre osztrák és szlovák mentőautók érkeztek,

Bécs két mentőhelikoptert is küldött a csehek megsegítésére.

Marek Babisz, a Břeclavhoz közeli Hrušky község alpolgármestere a televíziónak azt mondta, hogy a tornádó elpusztította a település felét.

"Településünkön a tornádó söpört a falu felét a földdel tette egyenlővé. Csak a házak falai maradtak meg, tetők és ablakok nélkül. A szélvihar megrongálta a templomot is, ledöntötte a templomtornyot és elvitte a tetőt. Tető nélkül maradt az iskolánk is. A vihar százéves fákat döntött ki. Szörnyű a helyzet"

- ecsetelte a falu állapotát az alpolgármester.

Az erős szélvihar hasonló pusztítást végzett a szomszédos Moravská Nová Ves településen is. Marek Košut, a falu polgármestere a televíziónak azt mondta, hogy több száz ház rongálódott meg. Súlyos károk keletkeztek Lužice faluban is.

A településeken a szélvihar számos sérülést okozott. A televízió értesülései szerint több tucatnyi embert kellett kórházba szállítani. A hodoníni városi kórház megerősítette, hogy az esti órákban több tucatnyi sérült személyt kezeltek, és elhunytak is vannak. A tornádó a városban egy autóbuszt is felborított és lesodort az útról. A buszbaleset sérültjei szintén kórházba kerültek. Hodonínban tető nélkül maradt a fedett stadion és a nyugdíjasotthon is.

A rendőrség a tornádó által érintett településeket lezárta, hogy megakadályozza az esetleges rablásokat.

Dél-Morvaországban több mint 32 ezer háztartás maradt áram nélkül és leállították a gázszolgáltatást is, hogy elkerüljék az esetleges robbanásokat.

A szlovák külügyminisztériumnak egyelőre nincs információja arról, hogy a csütörtöki csehországi természeti katasztrófának sérültjei vagy áldozatai között szlovák állampolgárok is lennének. Juraj Tomaga külügyminisztériumi szóvivő közlése szerint kapcsolatban vannak a cseh hivatalokkal.

Az egészségügyi minisztérium arról tájékoztatott, hogy hét mentőautót és egészségügyi személyzetet küldött Csehországba, a Pozsonyi Egyetemi Kórház (UNB) kész pácienseket fogadni.

A Tűzoltó- és Mentőszolgálat ugyancsak segítséget ajánlott, a Kúty-i állomásra több mint két tucat tűzoltót vezényeltek át a Pozsonyi és a Nagyszombati kerületből.

Jaroslav Naď védelmi miniszter pedig Jan Hamáček cseh belügyminiszterrel egyeztett. Mint mondta, szükség esetén a szlovák hadsereg is kész azonnali segítséget nyújtani a katasztrófa sújtotta településeken. Közösségi oldalán azt írta, Szlovákia 11 mentőcsapatot, tűzoltókat és egészségügyi személyzetet küldött a helyszínre.

MTI/TASR/TV Noviny