Emberi mulasztás miatt pusztulhatott el számos hal a dunacsúni erőműnél

Ján Budaj (OĽaNO) környezetvédelmi miniszter elrendelte, hogy vizsgálják ki a Dunacsún közelében tapasztalt halpusztulást.

Fotó: Fishing Time - Facebook

Környezetvédő szervezetek figyelmeztettek a dunacsúni vízerőmű közelében, a gát alatt csökkent vízszint miatt a sziklák közt rekedt halak pusztulására. Mindez a hét elején történt, amikor a Vízgazdálkodási Építővállalat rutineljárás alapján leállította az erőmű működését. Miután újraindították, az alacsony vízszint miatt számos hal, többek között nagyobb harcsák rekedtek a sziklák között.

"Meg kell vizsgálnunk, mi történt. Vagy a vízgazdálkodásiak hibáztak azzal, hogy túl gyorsan csökkentették az átfolyást, és így a halak, melyek nem győztek visszaúszni a Duna régi medrébe, csapdába kerültek. A másik lehetőség, hogy a körzet felelőse nem tett meg mindent a törvény alapján annak érdekében, hogy ezt elkerülje" - reagált Budaj.

Mivel az erőmű megépítése óta ismert ez a probléma az effajta rutineljárásoknál, így a vízgazdálkodásiak rendszerint értesítik az illetékes horgászszervezetet, hogy időben be tudjanak avatkozni. Budaj közlése szerint az illetékes járási hivatal most megvizsgálja, hogy a vállalat az előírások szerint járt-e el, és ellenőrzést tartanak a körzet felelősénél is.

A környezetvédelmi minisztérium közölte azt is, hogy a halpusztulást sokan a Duna régi medrének elárasztásával kötik össze, ami a múlt héten vette kezdetét. Leszögezik azonban, hogy a két cselekménynek nincs köze egymáshoz.

(TASR)