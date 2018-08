Emberrablás: egy valakit már lesitteltek. De mit tudhatott Fico vietnami tanácsadója az elhurcolásról?

Most felmerült, Szlovákia akkoriban azt is felajánlotta az emberrablós vietnami küldöttségnek, ne Oroszországba, hanem egyenesen Vietnamba, Hanoi-ba repüljenek, és ami azt tette volna lehetővé, hogy oda szállítsák a szlovák kormány számára fenntartott géppel a távol-keleti ország számára kényelmetlenné vált üzletembert. Ezt a DenníkN című portál írta meg, egy németországi bírósági szóvivőre hivatkozva. Ez a testület persze nem csak úgy az ujjából szopta ki ezt az adatot, hanem eléggé képben van: éppen ez a törvényszék ítélte el pár héttel ezelőtt a berlini emberrablás egyik résztvevőjét. Lisa Jani szerint a kedves szlovákiai felajánlást a vietnamiak elhárították, nekik elég volt az is, ha a kormánygép Moszkváig viszi el őket.

Az eljáró német bíróság nem tartja kizártnak, hogy a szlovák kormány a Pozsony-Moszkva út tényleges célját - azaz az emberrablási dimenziót - nem ismerte. A németek által majdnem 4 évre elítélt Long Ngyuen Hai szerepe az volt a tavalyi történetben, hogy ő biztosította be a berlini emberrabláshoz a szükséges járműveket

Ezt a verziót, miszerint a szlovák kormánygép Pozsonyból akár Hanoi-ig is ment volna, a német rendőrség is megerősíti egy jelentésében, amely dokumentum szintén a DenníkN birtokában van. A tárgyalt akta szerint azonban egy vietnami út előkészítése legalább két napot vett volna igénybe, ennyibe telt volna, hogy a köztes államoknál elintézzék a szükséges engedélyeket. A jogosultságok begyűjtése még egy moszkvai út esetében sem megy egyik percről a másikra.