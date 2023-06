Emelkedik a segély, melyet tízezrek kapnak – mutatjuk, mennyivel!

Július 1-től emelkedik a munkanélküli segély maximális összege. Ez az az összeg, amit a munkánk elvesztése után hat hónapon keresztül kaphatunk, az emelés azonban azokra vonatkozik, akik

Július 1-től 31 napos hónap esetén az eddigi 1 234,30 helyett 1 329,10 eurót kaphat a friss munkanélküli, 30 napos hónap esetén pedig 1 194,50 helyett 1 286,20-at.

Ez az összeg azokra vonatkozik, akik július 1-jétől formálnak igényt rá. Tehát akik most válnak munkanélkülivé. Aki viszont már most is munkanélküli segélyt kap, annak nem változik az összeg.

Ezt a munkanélküli segélyt azok kapják, akik után alkalmazottként vagy megbízási szerződés alapján tartósan kötelezően fizettek munkanélküliségi biztosítást. Vállalkozók esetében ez akkor érvényes, ha a megszabott időszak alatt önkéntes alapon fizettek ilyen biztosítást - mivel számukra ez nem kötelező.

A munkanélküli segély igénylését nem befolyásolja, hogy a munkaviszonyt milyen módon bontották fel, sem az, hogy határozott vagy határozatlan időre szóló szerződés alapján végezték a munkát.

A Szociális biztosító adatai alapján idén áprilisban 38 726 személy kapott munkanélküli segélyt, átlagban 544,79 eurót.

