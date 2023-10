Emlékeznek még a dunaszerdahelyi termálfürdőben egy augusztusi éjjelen történt véres incidensre?

Na, ugye! Mindenesetre a sértettnek és a szemtanúknak, akiket megkérdeztünk, kellemetlen emlékei vannak róla. Egy, a Csallóközi Vásárban történt bántalmazáshoz hasonló esetről van szó a biztonsági személyzet egyik tagja, illetve egy látogató között, de ha a cselekményt valaki szeretné eltemetni a felelősök vagy az illetékesek részéről, az nem nézne ki másképp. Portálunk is csak az említett vásári incidens után értesült róla, miután olvasóink is felfedezték a két eset közti hasonlóságot. A sértett eddig nem tett feljelentést, megmagyarázta, miért.

Augusztus 25-én éjszakai fürdőzésre invitáltak a dunaszerdahelyi termálfürdőbe, ez a közkedvelt rendezvény rendszerint éjfélig tart, DJ-k biztosítják a háttérzenét, és a vendégek lényegében mindegyik medencét használhatják. Ez alkalommal viszont történt egy incidens, amire sokan felfigyeltek, és ami miatt az egyik látogató a kórházban kötött ki.

"Elvesztettem az eszméletemet. A történtek előtti percektől addig, hogy a kórházban magamhoz tértem, nem igazán emlékszem semmire, csak mások elbeszéléséből tudom, mi történt" - árulta el kérdésünkre a sértett, akinek a nevét az azonosíthatósága elkerülése céljából nem közöljük.

Amire emlékszik, hogy a biztonságiak felszólították a sógorát nem sokkal zárás előtt, hogy hagyja már el a medencét. "Agresszívan szidalmazni kezdték. Én még a medence végéről láttam, hogy a felesége odafutott, mentem utána, mondtam nekik, hogy nyugi, gyerekek, mindjárt kiszedjük. Ezután viszont már semmire nem emlékszem" - hangsúlyozta.

Sikerült felvennünk a kapcsolatot az eset vélhetően több tucatnyi szemtanúja közül hárommal, akik különböző szemszögből számoltak be a történtekről, az viszont egybevág az általuk elmondottakban, hogy a biztonsági személyzet egyik tagja lényegében egyetlen ütéssel leterítette a sértettet, aki ezután eszméletlenül, magatehetetlenül esett össze, és a fejét is beverte. Szemtanúink a nevük elhallgatását kérték, de részletesen beszámoltak arról, amit láttak. A sértett "kiütését" pedig az elmondottak alapján ők, és mások is azért láthatták már színtisztán, mivel ez már csak az incidens utolsó fejezetét jelentette.

Az egyikük elmondta, hogy 23.45 körül kijött a melegvizes medencéből, majd miközben a hidegvizes, legnagyobb medence felé tartott, kiabálást hallott. Abban még 1 vagy 2 vendég volt, és a biztonságiak őket próbálták kiparancsolni onnan a maguk nyersebb modorával. Szemtanúnk szerint elhangzott valami olyasmi is, hogy "ne mániázzá', mert beb...ok".

"Mikor jött ki a fickó vízből a létrán, kapott egyet és visszaesett a medencébe" - emlékezett vissza, majd hozzátette, hogy ezután ment oda a sértett, akinek egy ott lévő másik kidobó néhány durva szó kíséretében egyből behúzott egyet. "Nem csinált semmit, oldalról láttam, ahogy egyből egy erősebb ütést kapott az állkapcsa környékére" - folytatta, hozzátéve, sérült férfi feje vérzett is.

A másik szemtanú szintén a kiabálásra figyelt fel a hidegvizes medencénél, ő az előbbieket kiegészítette azzal, hogy a vízben lévő fickó - aki a sértett említett sógora lehetett - szintén visszabeszélt a kidobónak, noha nem olyan durva stílusban. Ő is elmondta, hogy amikor kijött volna a medencéből, visszalökték/ütötték oda, noha épp az lett volna a cél, hogy kijöjjön. Nyilván ilyen reakciót a biztonságiak részéről az sem indokol, ha esetleg nagyképűen viselkedett az illető.

Harmadik szemtanúnk ezt az epizódot nem említette, azt viszont látta, ahogy a medence szélénél a sértett egy ütést kap az arcába, és magatehetetlenül esik össze.

Ezután többen odaszaladtak, a beszámolók szerint volt köztük olyan is, aki egészségügyi dolgozóként segített a megfelelő pozícióba helyezni a percekig eszméletlen sértettet. Majd mentőt hívtak a fürdőbe, a szemtanúk beszámolója szerint a sértett pedig ugyan magához tért, de meglehetősen dezorientáltnak tűnt. Miután pedig már a megfelelő kezekben volt a sérült, a vendégek, köztük szemtanúink is elhagyták a fürdőt.

Megkérdeztük az inkriminált esetről Somogyi Gábort, a termálfürdő igazgatóját is, aki hangsúlyozta, külsős biztonsági céget alkalmaznak a rendfenntartásra olyan eseményeken, amelyek nagy tömeget vonzanak, különösen éjszaka. "Ilyen esetben elég gyakran előfordul, hogy a vendégek egyrészt több alkoholt fogyasztanak, mint kellene, másrészt hogy egyszerűen nem követik az instrukciókat, amiket a személyzet kér tőlük" - fogalmazott általánosságban, ám a konkrét szituációra utalva lényegében ugyanebből indult ki.

"Felszólítottuk a vendégeket több körben arra, hogy hagyják el a medencéket, hamarosan zárunk, de volt néhány vendég, aki ezt nem vette ezt figyelembe - mondta, megjegyezve, ő maga nem volt jelen, csak másnap értesült a történtekről. - Amennyire tudom, vita kerekedett, miután szépen kértük a vendéget. A vendég egyrészt szóban, másrészt ráutaló magatartással próbálta jelezni, hogy ő itt azt fog csinálni, amit akar. Ebből dulakodás lett, aminek az lett a következménye, hogy a vendég elesett" - foglalta össze az igazgató.

Ez már egy olyan részlet, amiben a szemtanúk és az igazgató beszámolója eltér, mármint hogy a sértett dulakodás következtében esett volna el, és verte volna be a fejét, nem pedig egy ütés miatt. Az ütés mint részlet azért fontos, mert abban az esetben szándékos testi sértésről beszélhetünk, míg dulakodásnál nemcsak a szándék megkérdőjelezhető, de az is, hogy ki a vétkes, ha valaki végül megsérül.

A sértett nekünk beszámolt róla, hogy az eset után két napot töltött kórházban. "Elküldtek MRI-re, és azt mondták, hogy nem rosszabbodik a bevérzésem, két nap után pedig azt, hogy szívódik fel. Úgy döntöttek, hogy már nem veszélyes, és hazaengedtek" - fejtette ki.

Érdekességként viszont közölte, hogy a sürgősségin kiállított orvosi jelentésébe nem került bele az, hogy az arcán kék-zöld-sárga színű ütésnyom, monokli volt látható, csupán a fejsérülése, amit az esés miatt szenvedett el. "Benne van, hogy elcsúsztam" - szögezte le a jelentésről. Ez így elég különös fénybe helyezi a történteket, mivel egy hivatalos dokumentumban nincs említés ütésnyomról, ami a testi sértés gyanúját támasztaná alá. Márpedig információink szerint egy orvosnak akkor kötelessége jelenteni egy konkrét esetet a rendőrségnek, ha bűncselekményre utaló bizonyíték merül fel.

A sértett elárulta azt is, hogy a monoklijával volt a körzeti orvosánál is, aki szintén felfigyelt arra, hogy az nem került bele az orvosi leletébe a kórházban, ám hozzátette, visszamenőleg ezzel már nem tud mit kezdeni.

Érdeklődtünk a dunaszerdahelyi kórházat üzemeltető Penta Hospitals (korábban Svet zdravia) szóvivőjénél, Tomáš Kráľ viszont csupán annyit reagált, hogy konkrét páciensre vonatkozóan annak beleegyezése nélkül nem nyújthat információt az ellátásáról, kezeléséről.

A tucatnyi szemtanún kívül az ütést igazolhatnák a termálfürdőben kihelyezett kamerák felvételei is. A sértett elmondta, hogy felesége az incidens után érdeklődött is a fürdőnél erről, és azt a választ kapta, hogy van felvételük az esetről. Amikor ezt Somogyi Gábor fürdőigazgatóval is tudattuk, ő is megerősítette, hogy valóban létezett felvételük. "Volt olyan kamera, amely látta ezt a pontot, én akkor kértem, hogy mentsük ki a felvételt, ha a rendőrségnek szüksége lenne rá, de arról nem tudok, hogy ezt kérte-e valaki" - húzta alá. Hozzátette, a kép nem tökéletes, mivelhogy éjszaka volt, de állítása szerint egy kis csoport volt látható rajta a medencénél, amelyből az egyik személy elesik. Azt is elmondta, hogy ha a felvételt nem kérte a rendőrség, akkor már bizonyára nincs meg.

Megkérdeztük, hogy ilyen felvételeket meddig kötelesek tárolni, mire elmondta, hogy nem az a kérdés, meddig kötelesek, hanem az, hogy meddig szabad. "A legjobb tudomásom szerint ez öt nap. Ennél tovább nem szabad" - emlékeztetett.

Amiről eddig nem esett szó, márpedig nagyon fontos volna az ügy tisztázása érdekében, az a nyomozás. A helyzet az, hogy nincs információnk arról, hogy az ügyben folyamatban lenne nyomozás. Érdeklődtünk a kerületi rendőrség szóvivőinél, de negyedik napja nem kaptunk semmilyen választ, noha akad néhány érdekes részlet arról, hogy a rendőrséghez is eljutott ennek az ügynek a híre.

Egyik szemtanúnk például arról számolt be, hogy a fürdőből való távozásakor látott rendőröket bekanyarodni a fürdő utcájába, azt viszont nem tudta megmondani, hogy bementek-e a fürdőbe. A sértett mások elmondása alapján mondta azt, hogy állítólag beszélt a rendőrökkel az eset után, de nem tudta megmondani, hogy még a helyszínen vagy a kórházban, mindenesetre ez még arra az időre esik, amire nem emlékszik. Elmondta viszont, hogy mikor hazaengedték, telefonon kereste egy rendőr, vagy valaki, aki rendőrként mutatkozott be. A nevére nem emlékszik, de nem beszélt vele, mert még nem érezte magát olyan állapotban. Később pedig már nem keresték. "Utána külföldre utaztam egy hónapra. Közben, amit hallottam, az alapján nem tudom, van-e értelme a rendőrséghez fordulni, illetve hogy milyen módon lenne. Úgy hallottam, már el vannak simítva a dolgok..." - fogalmazott.

A fürdő igazgatója azt mondta, az eset után a mentőket riasztották, a rendőröket viszont nem. Kérdésünkre, hogy nem kötelessége-e a fürdőnek jelenteni ezt, lévén hogy saját rendezvényén történt az incidens, de szerinte nem. "A rendőrség értesítése nem a mi tisztünk, gyakorlatilag az érintett felek dolga, ha úgy érzik. Mi nem nagyon hívhatunk más helyett rendőrt" - húzta alá, majd megismételte, nem szeretnék, hogy a fürdő vendégeivel ilyesmi történjen, mint ebben az esetben, néha viszont a vendégek szerinte feszegetik a határokat.

"Nem állítom, hogy ebben az esetben ez történt, viszont két fiatalember volt a történetben, az egyik bután és agresszívan beszélt. A történet hozzám úgy jutott el, hogy a kolléga értesített róla. Én felhívtam a biztonsági szolgálatot és megkérdeztem, mi az álláspontjuk, ők pedig gyakorlatilag azt mondták, amit én is, hogy nem tudtak zöld ágra vergődni a vendéggel. Hogy pontosan ki ütött meg kit, és hányszor, abban nem vagyok illetékes, hogy megmondjam" - fejtette ki.

A rendőrség feljelentés híján hivatalból is eljárást indíthat, ha eljut hozzájuk olyan információ, mely alapján bűncselekmény gyanúja merül fel. Somogyi nem tudta megmondani, hogy a rendőrség kapcsolatba lépett-e velük az eset után - mint ahogy tette azt állítólag egy rendőr a sértettel.

A kórházból az ezzel kapcsolatos kérdésünkre hivatalos választ nem kaptunk, nem hivatalos, de megbízható forrásból viszont úgy értesültünk, hogy a rendőrség a kórházzal sem vette fel a kapcsolatot az ügyben. A rendőrségtől - mint írtuk fentebb - semmilyen választ nem kaptunk, noha közben egy más ügy kapcsán válaszoltak. Míg nem kapunk választ, kérdés marad, hogy miért nem tudni hivatalos vizsgálatról.

"Nincs a fejemben lezárva a dolog, de nem tudom, hogy van-e értelme feljelentést tenni" - válaszolta végezetül ezzel kapcsolatos kérdésünkre a sértett. - Valaki azt mondta, hogy ha a rendőrségben gondolkodom, akkor ne a szerdahelyiben, mert itt semmire nem fogok menni vele."

A rendőrségről persze létezik egyfajta általános negatív vélemény, az utóbbi időben viszont konkrét esetek kapcsán merültek fel a körzeti rendőrség hozzáállásával kapcsolatos hiányosságok, illetve a tétlenség gyanúja. Korábban például az ehhez hasonló vásári incidensnél, ahol aztán a rendőrség hivatalból eljárást indított. Vagy épp amikor egy 15 éves kamaszt légpisztollyal fejbe lőttek a Rózsaligetben, mely után az édesanyja számolt be róla, hogy a feljelentéskor az ott lévő rendőr elsőre le akarta beszélni őt erről, és csak a felettese közbenjárása után tudott feljelentést tenni. Ugyancsak a körzeti rendőrség munkavégzése kapcsán merültek fel hiányosságok, mikor egy férfi egyértelmű rasszista indítékból maró anyaggal permetezett le egy roma nőt a dunaszerdahelyi belvárosban, amely ügy vizsgálatát végül egy hét után vette át a NAKA.

Ezt kiegészítve viszont itt nemcsak a rendőrség tétlenségével kapcsolatosan merül fel gyanú, de azzal is, hogy az orvosi jelentésből is kimaradt az a rész, amely testi sértésre utalna, és úgy néz ki, a fürdő jelenlévő felelős személye sem érezte kötelességének, hogy a rendőröket a helyszínre riassza. Tény, hogy a szemtanúk sem. Ezt meg is kérdeztük tőlük, de szavaik szerint ők azzal távoztak a helyszínről, hogy a sérült már jó kezekben van, és a fürdő épp zárt.

