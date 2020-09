Emlékszel még a valódi kovászos kenyér ízére? Kóstold meg az Ambropek péktermékeit!

Ropogós héj, puha belső, megszórva finom magvakkal, olívával vagy egyéb finomságokkal. Az Ambropek kenyerek és péktermékek minőségi alapanyagokból, valódi kovásszal készülnek, adalékanyagok és tartósítószerek nélkül. A nagyobb áruházláncok polcairól már sokunknak ismerősek lehetnek, mostantól pedig minden hétfőn és csütörtökön délután péküzemükben is megvásárolhatjuk őket.

Az Ambropek péküzem 2015-től működik Dunaszerdahelyen, és céljuk, hogy visszahozzák a valódi kovászos kenyér ízét és illatát a vásárlók asztalára. Modern, közép-európai szinten egyedi péküzemükben hagyományos recept alapján, de modern technológiával dolgoznak.

Hogyan készülnek péktermékeik?

A péktermékek tradicionális és újonnan fejlesztett receptek alapján, valódi, hosszú érlelésű kovásszal készülnek. Termékeik E-szám mentesek, nem tartalmaznak tartósítószereket, kizárólag magas minőségű szlovák és magyar lisztet használnak, valamint a kovászt is saját maguk készítik. Az Ambropek kenyerek egyik különlegessége, hogy a termékeknek „van idejük” elkészülni, nem siettetik a folyamatot, mint sok más ipari szintű péküzemben. Ennek köszönhetően a kenyerek illatosak, ropogósak és több napon keresztül is ízletesek maradnak.

Miért épp a kovász?

A pékség termékeiben használt kovásznak számos pozitív hatása van. Ettől lesznek a kenyerek szaftosak, nem morzsálódnak, és napokon keresztül is finomak maradnak. A kenyérbelső rugalmasságát, textúráját is a kovásznak köszönhetik. Érdemes továbbá tudni, hogy a kovász a kenyér készítése során úgymond „előemészti”, vagyis feldolgozza a lisztben található glutént, így a kovászos termékek sokkal kíméletesebbek a gyomorhoz, kevésbé terhelik meg az emésztőrendszert.

„Visszanyúltunk egy olyan kultúrához, ami jó, ha nem veszik ki a mai világból, és ami az emberek egészségét szolgálja. A kovász felhasználását meg kellett tanulnunk, és azt hiszem, sikerült egy olyan ízvilágot, illatot, formát, minőséget teremtenünk, amely egyedivé tesz minket. Aki kóstolta már kenyereinket, ismeri a különbséget. A mai világban kevesen vannak azok, akik rá tudják szánni az időt a kovászos kenyér sütésére. Pékségünk létrehozásakor az motivált bennünket, hogy a vásárlók biztosak lehessenek abban, hogy egészséges és finom péktermékeket visznek haza a családjuknak” – mondta Ambrovics Andrea, az Ambropek pékség vezetője.

Az Ambropek termékek az üzemben készre sülnek, eltarthatóságukról pedig tartósítószerek helyett egyrészt a kovász, másrészt a mélyfagyasztás gondoskodik. A kenyereik így fagyasztva kerülnek az áruházakba, ahol hagyják őket kiolvadni, pár perc alatt sütőben rásütnek, majd illatozva a friss pékáruk polcára teszik.

Hol vásárolhatunk Ambropek-kenyeret?

Péktermékeik országszerte megvásárolhatók a nagyobb üzletláncokban, most pedig elindították az árusítást péküzemük területén is.

Az Ambropek termékeket minden hétfőn és csütörtökön 15 órától 17 óráig bárki megvásárolhatja, aki ellátogat a Kisudvarnoki úti péküzembe (Malodvornícka cesta 211/5, Dunajská Streda). Egyedülálló ajánlattal várják a vásárlókat, a mélyfagyasztott termékeket ugyanis nagyon kedvezményes áron kínálják.

A kínálat az aktuális készlet szerint változik, de várhatóan 7-8 fajta kenyér és kisebb péktermék lesz mindig elérhető. A termékeket darabra árusítják, nem több kilós csomagolásban, így akár egy darab kenyeret is vásárolhatunk. Vásárlás után nincs más dolgunk, mint hagyni kiolvadni a kenyereket, illetve igény szerint a sütőbe is be lehet tenni 2-3 percre, hogy újra ropogóssá váljon a héjuk. A megvásárolt termékeket tárolhatjuk mélyhűtőben is, így mindig lehet otthon friss kenyerünk.

Az Ambropek termékei elsősorban azoknak ajánlottak, akik kiváló minőségű, tradicionális, valódi kovásszal készült pékárukat szeretnének hazavinni jutányos áron, és fogyasztásig akár mélyhűtőben is tudják azokat tárolni.

Az árusítással kapcsolatos információkat az Ambropek Facebook-oldalán létrehozott eseményben is elérheted, ahol minden fontos információt megtalálsz a nyitvatartással, kínálattal kapcsolatban.

(PR-cikk)