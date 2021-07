Emmy-díj - Az HBO gyűjtötte a legtöbb, 130 jelölést, az Eufória három kategóriában esélyes

A tévécsatornák közül az HBO és az HBO Max gyűjtötte a legtöbb, 130 jelölést az amerikai televíziós akadémia Emmy-díjaira; az Eufória című sorozat három kategóriában esélyes. Rév Marcell magyar operatőrt a széria Tönkretehetlek (Trouble Don't Last Always) című epizódjáért jelölték a díjra.

Fotó: The Gold Night

Az Eufóriát ezenkívül két másik kategóriában - smink és jelmez - is jelölték a díjra.

Rév Marcell kategóriájának többi jelöltje a Bridgerton, a Lovecraft Country, a Perry Mason, a Korona, a Mandalorian és Az Esernyő Akadémia egy-egy epizódja.

Az amerikai televíziós akadémia Emmy-díjaira A korona és a Mandalorian kapta a legtöbb, 24-24 jelölést kedden. A tévécsatornák közül az HBO és az HBO Max gyűjtötte a legtöbb, 130 jelölést, a Netflix 129 jelöléssel szorult a második helyre.

A legjobb drámasorozat-kategóriában a brit uralkodóházról szóló A korona mellett a Bridgerton, A fiúk, A szolgálólány meséje, a Lovecraft Country, a The Mandalorian, A póz és a Rólunk szól esélyes a legrangosabb tévés díjra. A vígjátéksorozatok mezőnyében pedig a Ted Lasso, a Feketék fehéren, a Cobra Kai, az Emily Párizsban, a Hacks, A Kominsky-módszer, a PEN15 vagy A légikísérő kaphat díjat.

A limitált epizódszámú szériák között a Kate Winslettel forgatott Easttowni rejtélyek, A vezércsel, a WandaVison, a The Underground Rairoad és az I May Destroy You versenyez a trófeáért.

A jelölések a streamingszolgáltatók előretörését jelzik: a három legfontosabb díjkategóriában, a legjobb dráma, vígjáték és limitált sorozatok mezőnyébe a televíziók produkciói közül egyedül az NBC Rólunk szól című szériája tudott bekerülni.

A színészi kategóriákban mások mellett Kaley Cuoco (A légikísérő), Tracee Ellis Rodd (Feketék fehéren), William H. Macy (Shameless - Szégyentelenek), Emma Corin (A korona), Jurnee Smollett (Lovecraft Country), Kate Winslet (Easttowni rejtélyek) és Jason Sudeikis (Ted Lasso) is jelölt lett.

Az Emmy-díjakat szeptember 10-én adják át, a műsort a CBS televízió közvetíti élőben egy színházból. A rendezvényen korlátozott számú közönség és a jelöltek vehetnek majd részt. Tavaly a pandémia miatt virtuális díjátadó gálát tartott a televíziós akadémia.

MTI