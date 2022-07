Emmy-díj - Az Utódlás kapta a legtöbb, 25 jelölést a díjra

Az Utódlás című HBO-sorozat kapta kedden a Los Angelesben a legtöbb, 25 jelölést az amerikai televíziós akadémia díjára. Közben a streamingszolgáltatók előretörését jelzi, hogy a Nyerd meg az életed című dél-koreai Netflix-sorozat 14 Emmy-díjra esélyes, köztük a legjobb drámai sorozat trófeájára.

Illusztrációs felvétel (TASR/AP)

Az Utódlás 2020-ban elnyerte a legjobb drámasorozat díját és nyolc további trófeát is kapott.

A vígjátéksorozatok közül a Ted Lassót, az Apple TV+ produkcióját 20 kategóriában jelölték az Emmyre, és arra is esélyes, hogy a tavalyi év után idén is megszerezze a legjobb vígjátéksorozat díját.

A trópusi üdülőparadicsomban játszódó A Fehér Lótusz (HBO) szintén 20 jelölést kapott, a Hacks - A pénz beszél (HBO) és a Gyilkos a házban (Disney +) pedig 17-17 kategóriában nyerhet díjat.

A legjobb vígjátéksorozat mezőnyben szerepel az Abbott Elementary, a Barry, a Félig üres, a Hacks - A pénz beszél, a The Marvelous Mrs. Maisel, a Gyilkos a házban, a Ted Lasso és a Hétköznapi vámpírok is.

A legjobb drámasorozat Emmyjét az Utódláson kívül a Better Call Saul, az Eufória, a Különválás, az Ozark, a Stranger Things, Nyerd meg az életed és a Yellowjackets szerezheti meg.

A vígjátéksorozatok legjobb színésznői díjára Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Kaley Cuoco (A légikísérő), Elle Fanning (Nagy Katalin - A kezdetek), Issa Rae (Bizonytalan) és Jean Smart (Hacks - A pénz beszél) esélyes. A vígjátéksorozatok színészei közül pedig Donald Glover (Atlanta), Bill Hader (Barry), Nicholas Holt (Nagy Katalin - A kezdetek), Jason Sudeikis (Ted Lasso), valamint a Gyilkos a házban két sztárja, Steve Martin és Martin Short kaphat díjat.

A drámasorozatok színészi mezőnyében Jason Bateman (Ozark), Brian Cox(Utódlás), Lee Jung-jae (Nyerd meg az életed), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Adam Scott (Különválás) és Jeremy Strong (Utódlás) lett Emmy-jelölt. A színésznőknél Jodie Comer (Megszállottak viadala), Laura Linney (Ozark), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Sandra Oh (Megszállottak viadala), Reese Witherspoon (The Morning Show) és Zendaya (Eufória) lehet díjazott.

A limitált epizódszámú szériák közül a Dopesick, A kibukott, Az örökösnő álarca mögött, A Fehér Lótusz, valamint a Pam és Tommy kapott jelölést.

Az Emmy-díjakat egykor a tévécsatornák és a kábeltelevíziók uralták, a streamingszolgáltatások megjelenése azonban megváltoztatta az erőviszonyokat. A Netflix Nyerd meg az életed című nagy sikerű szériája az első nem angol nyelvű sorozat, ami elnyerheti a legjobb drámai sorozat trófeáját.

A 74. Emmy-díjátadó gálát szeptember 12-én rendezik meg. A műsort az NBC tévécsatorna közvetíti.

MTI