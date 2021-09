Emmy-díj - A korona és a Ted Lasso győzelmét várják az elemzők

A televíziózás legrangosabb díjainak átadását kis létszámú közönség részvételével, egy kültéri sátorban rendezik meg vasárnap Los Angelesben a pandémia újabb hulláma miatt. Az elemzők a jelölések alapján A korona és a Ted Lasso streamingprodukciók győzelmét várják.

A rendezvény biztonsági előírásai miatt a megszokott sztárparádé jóval visszafogottabb lesz, számos híresség, köztük Jennifer Aniston is azzal hárította el a meghívást, hogy félti az egészségét. A korona szereplőgárdája is várhatóan Londonból jelentkezik be a ceremóniára.

Maury McIntyre, az amerikai televíziós akadémia elnöke elmondta, hogy a rendezvény helyszínén mintegy 500 fős közönség foglal majd helyet, de sokan még ezt is túlzásnak tartják, és inkább online szeretnének csatlakozni, holott a pandémia előtt a díjátadó négyezres közönség előtt zajlott.

A tavalyi Emmy-gálát a koronavírus-járvány miatt vitruálisan rendezték meg, a hírességek otthonukból, kertekből, szállodai szobákból jelentkeztek be.

A pandémia alatt nagyot robbant a televíziózás: az otthon ragadt emberek a streamingszolgáltatók sorozataival töltötték az időt. Az év nagy nyertese lehet a brit uralkodóházról szóló A korona című drámasorozat és a Ted Lasso című szívmelengető vígjátékszéria. A sportkomédiában egy amerikai edző próbál felhozni egy brit futballcsapatot. Az Apple TV streamingszolgáltatásán látható Ted Lasso 20 Emmy-jelölést gyűjtött, a legjobb vígjátéksorozat díját is elnyerheti. Az új évadjában Károly herceg és Diana hercegnő boldogtalan házasságával foglalkozó, 24 díjra esélyes A korona a Netflixnek jelenthet fontos mérföldkövet.

Elemzők szerint ha A korona és a Ted Lasso elnyeri a legjobb drámai, valamint vígjátéksorozat díját, az a streamingszolgáltatások diadalát jelzi majd a televíziózás fölött.

A korona a legjobb drámai sorozat Emmy-díjáért a The Mandalorian, a Bridgerton család, A fiúk, A szolgálólány meséje, a Póz, a Lovecraft Country és a Rólunk szól című szériákkal küzd. Közülük egyedül az utóbbi készült egy vezető tévécsatornánál, az NBC-nél.

A vígjátéksorozatok kategóriájában a Ted Lasso mellett a Feketék fehéren, a Cobra Kai, Pen15, az Emily Párizsban, a Hacks, A légikísérő vagy A Kominsky-módszer viheti el az Emmyt.

A streamingszolgáltatók a limitált epizódszámú sorozatok mezőnyében szintén túlsúlyban vannak: a Tönkretehetlek (HBO/BBC) és az Easttowni rejtélyek (HBO) mellett A vezércsel (Netflix), a WandaVízió (Disney+) és a The Underground Railroad (Amazon Prime Video) is esélyes a díjra.

A gálán, melynek házigazdája Cedric Antonio Kyles (művésznevén Cedric, a szórakoztató) lesz, mások mellett Angela Bassett, Michael Douglas, Dolly Parton és Awkwafina is díjat ad át.

A tavalyi virtuális ceremónián az HBO minisorozata, a Watchmen 11 díjat söpört be a drámai mezőnyben, a vígjátéksorozatok között pedig a Schitt's Creek című kanadai szituációs komédia szerzett tíz díjat.

