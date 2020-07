Emmy-díjak - Kiderültek, kik a jelöltek

A Mandalorian és a Stranger Things is az idei Emmy-díjak jelöltjei között szerepel, a legtöbb, 26 jelölést azonban a Watchmen kapta. Az amerikai televíziós akadémia díjaira jelöltek listáját kedden hozták nyilvánosságra Los Angelesben.

Fotó: YouTube -Screenshot

A koronavírus-járvány miatt online közvetített ceremónián az Emmy-jelöltek listáját Leslie Jones (Supermarket Sweep, SNL), Laverne Cox (Inventing Anna), Josh Gad (Central Park) és Tatiana Maslany (Perry Mason) sorolta fel a televíziós akadémia elnökének, Frank Schermának a köszöntője után - számolt be róla a deadline.com.

"Ebben az évben tanúi vagyunk a történelem egyik legnagyobb, társadalmi igazságosságért folyó harcának. És kötelességünk ezt a médiumot is felhasználni a változtatásra"

- fogalmazott Scherma

A rasszizmus témájával foglalkozó Watchmen 26 jelölést gyűjtött össze a különböző kategóriákban, mások mellett a legjobb minisorozatok között is díjazott lehet, de két szereplőjét, Regina Kinget és Jeremy Ironst is jelölték az Emmyre.

Az Amazon The Marvelous Mrs. Maisel című vígjátéka 20 jelölést kapott, a Netflixen futó Ozark pedig 18 jelöléssel lett a harmadik ebben a sorban.

A drámasorozatok közül a Better Call Saul, A korona, A szolgálólány meséje, a The Mandalorian, a Megszállottak viadala, az Ozark, a Stranger Things és az Utódlás kapott jelölést. A vígjátéksorozatnál pedig a Félig üres, a Halott vagy, A jó hely, a Bizonytalan, A Kominsky-módszer, a Marvelous Mrs. Maisel, a Schitt's Creek és a Hétköznapi vámpírok - A sorozat kaphat Emmy-díjat.

A drámasorozatokban szereplő színésznők közül Jennifer Aniston, Olivia Colman, Jodie Comer, Laura Linney, Sandra Oh és Zendaya lett jelölt, a színészek mezőnyében Jason Bateman, Sterling K. Brown, Steve Carell, Brian Cox, Billy Porter vagy Jeremy Strong nyerheti az Emmyt.

A vígjátéksorozatok színésznő jelöltjei közé Christina Applegate, Rachel Brosnahan, Linda Cardellini, Catherine O'Hara, Issa Rae és Tracee Ellis Ross jutott be. A színészek közül pedig Anthony Anderson, Don Cheadle, Ted Danson, Michael Douglas, Eugene Levy és Ramy Youssef szerepel a jelöltlistán.

A minisorozatok mezőnyében a Watchmenen kívül a Little Fires Everywhere, a Mrs. America, a Hihetetlen vagy az Unorthodox kaphatja az Emmy-díjat.

A minisorozatban vagy tévéfilmben szereplő színésznők közül Cate Blanchett, Shira Haas, Regina King, Octavia Spencer és Kerry Washington lett jelölt. A színészeknél pedig Jeremy Irons, Hugh Jackman, Paul Mescal, Jeremy Pope és Mark Ruffalo esélyes.

A televíziós akadémia közleménye szerint idén a több mint száz kategóriában rekordszámú, 767 különböző műsor száll versenybe az Emmy-díjakért.

Augusztus 21-én kezdődik a szavazás a kategóriák győzteseiről, amely augusztus 31-ig tart.

Az Emmy-díjak átadását szeptember 20-án élőben közvetíti az ABC televízió Észak-Amerikában. A gála házigazdája Jimmy Kimmel lesz.

(MTI)