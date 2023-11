"Én nem vagyok Csonti vagy Bugár, akiknek ha Sátor azt mondta, mérlegelés nélkül meggyilkoltak bárkit"

Kádár Krisztián (balra) és Horváth Lehel (a háttérben, jobbra) a Specializált Büntetőbíróság tárgyalásán (Fotó: Paraméter)

Amint a munkanap kezdetét vette, a vizsgálati fogságban lévő Horváth ugyanazt tette, amit a Specializált Büntetőbíróság előző tárgyalásain. Közölte, hogy rosszul érzi magát, és nincs olyan állapotban, hogy részt vegyen az ülésen. Ez ügyben viszont a bíróság a börtönorvos jelentését tartotta mérvadónak, hiszen a szakember minden tárgyalás reggelén, sőt, még az ebédszünetben is felméri a vádlott állapotát.

A börtönorvos ezúttal is úgy találta, hogy Horváth alkalmas a tárgyalásra, de a vádlott ettől függetlenül miután végzett mondandójával, lefeküdt a vádlottak padjára, és reakció nélkül heverte végig a történéseket. Ez csak akkor változott, amikor a nap végén az egykori dunaszerdahelyi maffiavezér, Sátor Lajos halálára terelődött a szó.

A pozsonyi Igazságügyi palotában lévő büntetés-végrehajtási intézet tárgyalótermébe a lipótvári (Leopoldov) börtönőrök bevetési alakulata kísérte be Kádár Krisztiánt, akit még 2019-ben, a csallóközi maffiaper során ítéltek jogerősen 25 év fegyházbüntetésre.

Kádár Krisztián (Fotó: Paraméter)

Kádár fegyelmezetten viselkedett a tárgyalóteremben, és fejét csóválta, amikor saját szemeivel látta, ahogy Horváth elfekszik a vádlottak padján. Miután – kötelezően – megesküdött, hogy csakis a színtiszta igazat fogja vallani, bele is vágott, és részletesen felvázolta azt a bűnszervezeti struktúrát, amelyben évekig maga is vezető pozícióban szerepelt. Néhol olyan gépiesen darálta fejből a neveket és évszámokat, mintha csak papírról olvasná a sok adatot, pedig semmilyen jegyzetet nem hozott magával.

Miután felsorolta a dunaszerdahelyi maffia tagjait, szót ejtett azokról is, akik bár nem tagozódtak be a bűnszervezeti hierarchiába, mégis Sátor Lajos legfontosabb támogatói voltak. Kádár utóbbiak közé sorolta a dunaszerdahelyi tízes gyilkossággal (is) gyanúsított Haris Sándort – ismertebb nevén Tureket –, valamint a vádlottat, Horváth Lehelt is.

A tanú beszélt arról is, hogy Horváth eleinte inkább Sátor jobbkezével, Reisz Andorral ápolt baráti viszonyt, és a kezdeti időszakban a maffiavezér kifejezetten nem szívlelte Horváthot.

"Eleinte Sátor meg akarta ölni Lehelt, Andor pedig lobbizott, hogy ne ölje meg őt"

– mesélt Kádár a kezdeti állapotról, ami később sokat változott, hiszen a tanú szerint Horváth Sátor támogatójává vált. Ez egybecseng a vádban megfogalmazott állításokkal is.

Horváth Lehel és Kádár Krisztián a Specializált Büntetőbíróság tárgyalásán (Fotó: Paraméter)

Ebben a műfajban a halál nem meglepetés

Míg Sátor és a vádlott kapcsolatáról a tanú saját "tudásanyagát" osztotta meg a bírósággal, a következő két vádponttal kapcsolatban már csak közvetett értesüléseit tudta előadni.

Ennek egyszerű oka volt: Kádár nem vett részt abban a bűntényben, mely során a maffia egy 45 millió korona készpénzt rejtő, banki magántrezort rabolt ki 2003-ban Dunaszerdahelyen. Csupán a zsákmányszerzést követő pénzosztással kapcsolatban voltak saját élményei, hiszen a rengeteg pénz nagy része szétosztásra került a bűnszervezet tagjai között. Bár az is igaz, Kádár – legalábbis saját elmondása szerint – semmit nem látott a pénzből.

"Mindenki kapott belőle részesedést rajtam és a Vlčko Palin kívül. Drevenák egymillió koronát kapott, a pénzt Andorral együtt vittem el neki"

– utalt Kádár Sátorék "udvari" rendőrére.

Boris Drevenák az 1999-es dunaszerdahelyi tízes gyilkosságot vizsgáló nyomozócsoport vezetője volt, de közben értékes információkkal látta el a maffiát, és évekig hozzájárult ahhoz, hogy Sátort ne tudják elfogni a rendőrök. 2019-ben 17 év szabadságvesztésre ítélték, ám az ítélethirdetés napján felszívódott, és körözést adtak ki ellene. Sátorék exzsaruja azóta sem került elő, pedig egy eljárásbeli hiba miatt a Legfelsőbb Bíróság idén megsemmisítette az őt elmarasztaló ítéletet. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen szabad emberként térhetne vissza a mindennapi életbe, bár az is igaz, hogy újra vádlott volna, hiszen a vele kapcsolatos bírósági eljárást hamarosan meg kell ismételni. Erre egyébként a távollétében is sor kerülhet.

Boris Drevenák 2018-ban a besztercebányai Specializált Büntetőbíróság tárgyalótermében (Fotó: Paraméter)

Visszatérve a banki széf kirablásához, a vád szerint Horváth Lehel felelős a lopást végrehajtó Karika Csaba megöletéséért is. Kádár szerint világos, hogy Karikának – aki eredetileg Horváth Lehelnek dolgozott annak gazdaságában és diszkójában is – azért kellett meghalnia, hogy még véletlenül se tehessen vallomást a maffia tagjai ellen.

A tanú viszont azt már nem tudta alátámasztani, hogy Reisz vagy Horváth, esetleg mindkettő volt-e a lopás és a gyilkosság kitervelője. Mindenesetre az egyáltalán nem lepte meg, hogy Karikának meg kellett halnia.

"Számomra egyáltalán nem volt meglepő, hogy Karikát meggyilkolták. Senki nem maradt életben azokban az ügyekben, amikhez Andornak köze volt"

– utalt Kádár arra, hogy a Reisz által vezérelt csalások és más bűnügyek kapcsán soha nem hagyták életben az esetleges tanúkat.

Röviden: le lett darálva

És ha már szóba került Reisz Andor, jött is a következő vádpont, amelynek tárgya épp az ő 2006-os halála volt. A Reisz-gyilkosságban való részvételért egyébként magát Kádárt már elítélték 2019-ben, és most Horváthot ugyanezen bűnügy kapcsán bűnrészességgel vádolják.

Reisz Andor 2003 elején - 27. születésnapján (Forrás: Paraméter)

Kádár tanúként úgy nyilatkozott a bűnténnyel kapcsolatban, hogy valójában Sátor akarta meggyilkolni saját "helytartóját", Reiszet, mivel az meglopta őt – többek között a már említett széflopás kapcsán is. Kádár egyébként éppen akkoriban szabadult az előzetesből, és felmerült, hogy koholt vádak alapján valójában Reisz csukatta le őt. Ebből kifolyólag a maffiafőnök Kádárt bízta meg a kivégzéssel, aki nem mondott nemet a felkérésre. A gyilkosság tervezett színhelye pedig Horváth csótfai birtoka volt.

Kádár a bíróságon azzal próbálta árnyalni a képet, hogy figyelmeztette Reiszet arra, hogy veszély leselkedik rá, és hozzátette azt is, hogy valójában tudta, hogy nem fogja őt lelőni.

"Az elejétől fogva tudtam, hogy nem fogom megölni Reiszet. Én nem vagyok Csonti vagy Bugár, akiknek ha Sátor azt mondta, akkor mérlegelés nélkül bárkit meggyilkoltak"

– mondta a tanúk padján Kádár, aki Sátor tervével ellentétben végül valóban nem húzta meg a ravaszt. Sátor viszont nem tétovázott, és amikor Kádár nem bújt elő az előzőleg kezébe nyomott gépfegyverrel a rejtekéből, akkor a maffiafőnök egy pisztolylövéssel kivégezte legbefolyásosabb beosztottját.

Reisz Andor, Sátor Lajos és Horváth Lehel - a szerdahelyi maffia szokásos "évzáróján" 2004 karácsonya előtt (Forrás: Paraméter)

Kádár kitért arra, hogy ezután "brutális módon" likvidálták Reisz maradványait. Először el akarták égetni a holttestet, majd amikor ez nem sikerült, feldarabolták. A tanú szemmel láthatóan nem szívesen ment bele ennek részleteibe, a bíróság kérdésére csak ennyit közölt:

"Röviden... Le lett darálva."

Kádár szerint erre azért volt szükség, mert Sátor a gyilkossághoz Nagy Zsolt "Csonti" legálisan tartott fegyverét használta, és nagyon fontos volt számára, hogy Reisz teste, de főleg a fejébe eresztett golyó soha ne kerüljön elő. Bár érdemes hozzátenni, hogy ezt a narratívát Nagy Zsolt soha nem erősítette meg.

Ettől még a vádlott is felébredt

Számítani lehetett arra, hogy ha valami felébresztheti a vádlottak padján fekvő Horváth Lehelt, az a tanú Sátor-gyilkossággal kapcsolatos vallomása lehet. Ez így is történt, de csak a kihallgatás legvégén.

Kádár Krisztián a Specializált Büntetőbíróság tárgyalásán (Fotó: Paraméter)

Kádár elismételte, amit már eddig is tudni lehetett: 2010 őszére már annyira nem érezte magát biztonságban, hogy felvette a kapcsolatot a rendőrséggel, hogy feldobja Sátort, aki akkoriban nem mellesleg 400 ezer eurót követelt tőle. Főnöke azonban – aki a hasonló árulásokat mindig halállal torolta meg – túlságosan jól értesült volt.

"Mint azelőtt mindig, Sátor rájött, mi készül. Eluralkodott rajtam a félelem és azon kezdtem el gondolkozni, hogy el kéne távolítanom őt, mielőtt ő távolítana el engem"

– mondta Kádár, akinek már "csak" egy találkozásra és egy helyszínre volt szüksége ahhoz, hogy véghez vigye tervét. Tudta, hogy Sátor néha megfordul Horváth Lehel csótfai birtokán, így utóbbit is beavatta bizalmába, és közölte Horváthtal: ha segít neki célja eléréséhez, akkor odaadja neki azt a pénzt, amit Sátor akkoriban követelt tőle. Horváth belement a dologba, és vállalta, hogy részt vesz a holttest eltüntetésében is.

2010. december 2-án reggel kilenc óra körül Sátor megérkezett Horváth birtokára. A terv alapos volt, de nem egészen úgy valósult meg, ahogy azt elképzelték.

"Úgy döntöttem, hogy a garázskapu mögött rejtőzöm el, és ha Sátor megjön, akkor kifutok és megölöm. (...) De nem tudtam megcsinálni. Gondolkozni rajta és megtenni, az két különböző dolog"

– vallotta Kádár, aki bár a helyszínen tétlen maradt, de elmondása szerint Horváth végül lelőtte Sátort. A megboldogult maffiózó holttestét egy lezárható utánfutóba rakták, majd megállapodtak abban, hogy este újra találkoznak Horváth telkén, és elássák Sátor hulláját. Ez így is történt.

A testet aztán 2011 márciusában kiásták, átszállították Csicsóra, és ott élő bűntársuk, Zakál Ferenc segítségével ott földelték el újra. Igaz, évekkel később Sátor maradványait nem találták meg a rendőrök.

Előfordult, hogy Sátor Lajos parókát és műbajuszt öltött a hamis igazolványképeihez (Fotó: Paraméter)

Kádár Krisztián azt állítja, végül 200 ezer eurót adott Horváth Lehelnek a "segítségért", valamint később még odaadta neki a golyóálló karosszériával rendelkező Toyota Land Cruiserét is. Emellett viszont a tanú megpróbálta leszögezni, hogy a saját értelmezése szerint ő nem rendelte meg a Sátor-gyilkosságot.

"Ha megrendeltem volna, nem lettem volna ott felfegyverkezve a helyszínen"

– utalt arra Kádár, hogy szerinte egy gyilkosság megrendelése máshogy néz ki.

"Össze-vissza hazudik!" – kiáltott fel egy ponton a vádlottak padján heverő Horváth Lehel, majd amikor Kádár kihallgatása befejeződött, kifejtette véleményét az elhangzottakkal kapcsolatban, bár közben végig fekve maradt.

"Kádár hazudott, amikor azt mondta, hogy én öltem meg Sátort. Azért hazudott, mert valójában ő ölte meg, mégpedig Alistálban, a régi Kukorica csárda elhagyatott épületében"

– nyilatkozott a vádlott, agyonütve a saját legutóbbi érvelését, miszerint Sátor halála csak egy megrendezett színjáték volt annak érdekében, hogy a maffiafőnök végleg elmenekülhessen az igazságszolgáltatás elől. Horváth Lehel hozzátette: tud egy szabadságvesztését töltő férfiről, aki képes tanúsítani is a legújabb, Kukorica csárdás verziót.

Horváth Lehel a Specializált Büntetőbíróság tárgyalásán (Fotó: Paraméter)

A bíróság vélhetően nem marad tétlen, és a későbbiekben beidézi majd az említett személyt. Addigis a megismételt maffiaper november utolsó napján további – megismételt – tanúkihallgatásokkal folytatódik.

(Barak Dávid)